ВСУ уничтожили более 20 тысяч «вагнеровцев», поэтому в Беларуси их будет немного — Зеленский 28 июня, 16:57 Президент Владимир Зеленский (Фото:Zelenskiy/Telegram)

Более 20 тысяч боевиков ЧВК Вагнер уже уничтожены украинскими силами обороны, поэтому «вагнеровцев» в Беларуси будет немного, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Укринформ.

Зеленский сообщил, что «вагнеровцы» все еще находятся на временно оккупированной территории Украины.

«Они есть и были в Луганской области, это правда. Многие из них уничтожили наши Вооруженные силы, силы обороны и безопасности — более 20 тысяч были уничтожены», — сказал президент.

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Также, по словам Зеленского, украинская армия считает, что ситуация на севере нашего государства, несмотря на присутствие «вагнеровцев» в Беларуси, неизменная и контролируемая.

«Я не могу сказать, насколько они будут кому-то угрожать на территории Беларуси, потому что считаю, что контингент этот будет не очень велик», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что у «вагнеровцев» точно не будет возможности так пройти по территории Украины, как они прошли в России во время бунта Евгения Пригожина, поскольку украинские силы «мощные и настоящии не на словах».

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного президента Александра Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего главарь боевиков ЧВК Вагнер заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня российский диктатор Владимир Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.