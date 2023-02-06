Рада признала ЧВК Вагнер международной преступной организацией 6 февраля, 15:31 Тысячи наемников ЧВК Вагнер воюют против украинской армии (Фото:Igor Russak/File Photo/Reuters)

В понедельник, 6 февраля, Верховная Рада признала частную военную кампанию Вагнер международной преступной организацией.

За соответствующее постановление № 8397 проголосовали 333 парламентария, сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в своем Telegram.

Также 336 голосами принято постановление 3735, которым мировое сообщество призывают признать все российские частные военные кампании террористическими организациями.

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В документе, где упоминается ЧВК Вагнер, говорится, что в войне против Украины наемники используют преступные методы, которые носят неизбирательный характер и «несут угрозу жизни и здоровью гражданского населения, имеют признаки массового нарушение международного гуманитарного права».

«Члены ЧВК Вагнер ответственны за многочисленные случаи неправомерного и необоснованного военной необходимостью применения оружия против мирного населения Украины, акты жестокости и жестокого обращения, принудительного перемещения гражданских лиц, изнасилование, похищение детей, массовые казни, вооруженные нападения на учебные заведения, здравоохранение, культовые сооружения», — пояснили там.

Рада также призвала правительства и парламенты стран мира признать ЧВК Вагнер международной преступной организацией, исходя из характера ее деятельности в Украине, ЦАР, Мали, Ливии и Сирии.

Офису генпрокурора, СБУ и другим силовым структурам Украины рекомендовано активизировать досудебное расследование уголовных правонарушений в отношении наемников ЧВК Вагнера. Дела должны быть переданы в установленном законом порядка в трибунал.

Наемники Вагнера воюют в Украине с 2014 года, а также принимают участие в боевых действиях против украинской армии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Российский олигарх Евгений Пригожин, близкий к диктатору Владимиру Путину, признал, что создал ЧВК Вагнера в 2014 году для войны против Украины.

По оценке британской разведки, ЧВК Вагнер привлекла 50 тыс. наемников на войну против Украины.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что из этого количества 10 тысяч являются контрактниками, а остальные завербованные в российских тюрьмах заключенные.

Он также отмечал, что Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК Вагнер в Украине.

Также были данные о том, что РФ перебрасывала наемников ЧВК Вагнера в Сирию, Мали и ЦАР.

Вербовщики отбирают заключенных, отбывающих наказание по таким статьям как убийство, тяжкие телесные повреждения, ограбление и разбой.