«Ему придется отпустить зэков». Что ждет ЧВК Вагнер и почему Пригожина ликвидируют, как «полевых командиров» — интервью 10 мая, 18:41 NV Премиум Бои в Бахмуте, Донецкая область, 7 мая 2023 года (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Илья Барабанов, журналист Русской службы BBC, рассказал Radio NV, как глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин повторяет путь так называемых «полевых командиров» 2014 года и скорее всего закончит так же, как и они — физической ликвидацией.

— Хочу поговорить с вами о так называемой ЧВК Вагнер. <...> Хочу спросить вас вот о чем: мы понимаем, что больше чем за год широкомасштабного вторжения России в Украину состав, настроение внутри этой группы Вагнера должны были очень сильно измениться.

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Мы понимаем, что это профессиональные военные, солдаты удачи, профессиональные убийцы. Очевидно, что они не ожидали легкой прогулки на войне в Украине. Но очевидно, что и такого замеса, в который они попали сейчас, на него они тоже не рассчитывали. Из того, что вы знаете, что изменилось, как они изменились как структура?

— Конечно, после начала широкомасштабного вторжения и после того как в марте прошлого года отряды ЧВК присоединились к участию в боевых действиях, Вагнер сильно трансформировался. Если раньше это были относительно небольшие по численности отряды, которые решали локальные вопросы в Сирии, Центральной Африке, Ливии или Мозамбике, то в условиях столь масштабной войны им пришлось резко наращивать свою численность.