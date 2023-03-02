«Силовики против молодежи». Как в украинское инфополе попала операция ФСБ о «деструктивных субкультурах» — интервью с Денисенко 2 марта, 19:01 Эксклюзив NV Правоохранители прекращают «сходку» молодежи в центре Харькова (Фото:ГУ Нацполиции в Харьковской области)

Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего, в интервью Radio NV рассказал, как в украинское инфополе попала очередная операция российских спецслужб для подстрекательства к противостоянию молодежи и силовиков, в том числе и в Украине.

— Давайте начнем с новых криминальных сроков, которые предлагают в Российской Федерации за дискредитацию российских военных. Предлагают сажать на 15 лет. Сам Путин еще выступил на заседание коллегии ФСБ и сказал, что следует прекратить попытки активизировать «всю эту мразь», которая якобы расшатывает ситуацию в России — западные агенты, галактика в опасности. Это уже 37-й год?

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— Нет. Это не 37-й год. В принципе, 1937 год — это были десятки тысяч арестов, это концлагеря, это многое другое. Россия сейчас — это, условно говоря, брежневское время, когда есть всесильный КГБ, когда есть сотни политзаключенных и при этом система, в принципе, держится. То есть, это не 1937 год — это условно 70-е, 80-е годы — с психушками, со всеми вещами.

Но от этого режим не становится менее авторитарным и менее недемократическим. Но если говорить собственно говоря о заявлении Путина, обо всех этих историях с расшатыванием, мы должны четко понять, что его заявление о том, что «родина в опасности» и нас хотят развалить и вместо этого создать московитов, уральцев и так далее — это на самом деле, с одной стороны, его искреннее представление о мироздании.

С другой стороны, им нужно объяснить людям, за что они воюют, почему эта война народная. Собственно говоря, это пятая или шестая попытка объяснить другими словами, за что же они воюют. И выглядит так, что сейчас они взяли за главную линию — это то, что «мы воюем, чтобы Россия не распалась». И, к сожалению, мы также должны сказать о том, что в последнее время произошли определенные изменения в головах россиян.