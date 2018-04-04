Чуть меньше 30%. Аваков рассказал, зачем в МВД оставили бывших беркутовцев

По словам Авакова, среди бывших беркутовцев много "честных ребят и патриотов"

Министр внутренних дел Украины заявил, что некоторые из бывших сотрудников расформированного спецподразделения Беркут доказали, что достойны оставаться в МВД.

Об этом он сказал в интервью Лига.net, говоря об изменениях кадрового состава ведомства.

"Что касается изменений в кадровом составе спецподразделений. Объективные данные – конкретные цифры - говорят о том, что количество старых спецназовцев (2013-го года) в структуре нынешнего спецназа полиции сегодня составляет чуть меньше 30%. Да. Это либо бывший Беркут, либо другие спецподразделения. Предлагаете расстрелять? Всех под общую конъюнктурную линейку осуждения?", - отметил Аваков.

При этом он добавил, что в составе спецподразделений МВД "честных ребят и патриотов больше, чем в очередной ряженой толпе крикливых "патриотов" на политических демонстрациях под Радой".

"Или вы считаете, мне надо было отправить 10 тысяч не уличенных в преступлениях, подготовленных к силовым спецоперациям людей - работать против Украины? Особенно в 2014-м году… Тогда нам жизненно важно было отправить на фронт любых людей, готовых воевать за Украину. Любых! И нам удалось мотивировать ребят защищать страну", - пояснил министр.

Напомним, 25 февраля 2014 года на тот момент уполномоченный Верховной Рады по контролю над деятельностью МВД Арсен Аваков подписал указ о роспуске специального подразделения милиции общественной безопасности Беркут. Причиной ликвидации подразделения Аваков назвал его полную дискредитацию перед Украинским народом после действий во время Евромайдана.

Все сотрудники Беркута должны были в течение 10-15 дней пройти переаттестацию, по результатам которой принимались решения, кто продолжит несение службы.