«ОПЗЖ-исты перекрасились». Какая дальнейшая судьба ждет политиков запрещенной партии — эксперт 30 января, 21:31 Эксклюзив NV Наталья Королевская на одном из митингов партии ОПЗЖ (Фото:Оппозиционная платформа — За жизнь via Facebook)

Валерий Клочок, руководитель Центра общественной аналитики «Вежа», в интервью Radio NV рассказал, как часть депутатов запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ решили и не пытаться «перекраситься» и поняли отсутствие своего политического будущего в Украине.

— В начале о батальоне Дубаи: уже вышло свежее расследование и есть информация источников Украинской правды о том, что Наталья Королевская с мужем написали заявления на сложение мандатов народных депутатов. И Олег Волошин вроде бы тоже. А что случилось? Если Тимошенко зафиксировали в Дубае и началась волна, извините, отмазывания, то почему эти не могли остаться?

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— Мне кажется, что именно они понимают бесперспективность своего политического будущего в Украине. Потому что еще раньше, до начала широкомасштабного вторжения, ОПЗЖ-исты все-таки активно оставались с таким убеждением, как я сейчас вижу, что еще все наладится, сейчас придет «русский мир» и мы будем управлять.

Друзья, давайте скажем еще, что так оно и было. И даже в этом году где-то у них были надежды на то, что может произойти перелом в войне. А сейчас, когда уже очевидна поддержка Запада, заявления раздаются очень четкие, вероятнее всего эта история с дубайским батальоном просто стала совпадением, не более того.

Потому что часть все-таки ОПЗЖ-истов переформатировались, мы знаем, что они разделились на две фракции, активно помогают подголосовать власти, но если говорить в частности о Королевской и Волошине, мы же помним их заявления раньше, здесь уже перекраситься, переобуться будет просто нереально. Вот все политическое будущее у них просто отсутствует. Поэтому я думаю, это было причиной того, что они написали заявления о сложении мандатов.

Но, конечно, это не решает проблему присутствия в парламенте пророссийских политических сил. Они там, к сожалению, остаются, такие индивиды, как Королевская и Волошин, там есть. Над этим нужно просто реально работать. Как? Я думаю, что главная работа будет с избирателями: они не должны голосовать за такие силы в Украине. А просто что написали заявления — окей, поздравляем. Я не вижу эйфории в этом, это просто закономерный процесс, указывающий на то, что мы правильно двигаемся, что это все будет дерьмо вымываться из украинской политики.

— Мы правильно двигаемся, но вы сказали, что перекраситься уже не удастся. Наталья Королевская избиралась в парламент в Блоке Юлии Тимошенко, а затем была в ОПЗЖ. И ничего ей не мешало получить и так, и с оппозицией мандат.