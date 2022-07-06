Страхи миллиардера Новинского. Что заставило бизнес-партнёра Ахметова сдать депутатский мандат 6 июля, 23:26 Вадим Новинский, слагая депутатский мандат, пытается избежать статуса олигарха (Фото:facebook.com/people/Вадим-Новинский/)

Как только перед Вадимом Новинским, № 3 среди богатейших украинцев, замаячила перспектива оказаться в реестре олигархов, он решил сложить депутатские полномочия.

6 июля Вадим Новинский, № 3 среди сотни богатейших украинцев, чьи активы в 2021 году НВ оценил в $2,4 млрд., а также бизнес-партнёр Рината Ахметова и диакон, решил лишиться ещё одного «титула»: он написал заявление о сложении с себя полномочий депутата ВР.

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«Я принял решение сложить полномочия народного депутата и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных храмов», — написал Новинский в ФБ.



В пресс-службе миллиардера НВ уточнили: Новинский оставляет кресло законодателя с плохим настроением, таким, «как у всей страны, — из-за войны».



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