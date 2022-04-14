«Узнал из СМИ». Бойко прокомментировал задержание Медведчука

14 апреля, 12:34
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Юрий Бойко (Фото:ОПЗЖ)

Юрий Бойко (Фото:ОПЗЖ)

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Сопредседатель фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко прокомментировал задержание своего однопартийца Виктора Медведчука.

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«Я не видел господина Медведчука с 22 февраля. О ситуации с ним узнал из сообщений в СМИ. Мы ожидаем допуск адвокатов и выяснение обстоятельств дела», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

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По словам Бойко, дальнейшую судьбу Медведчука должен решить суд.

Подозреваемый в госизмене Медведчук сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.

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Украинские правоохранители задержали его 12 апреля, когда он, переодевшись в военную форму, пытался покинуть страну.

Президент Владимир Зеленский предложил обменять его на пленных украинцев.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Виктор Медведчук Юрий Бойко

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