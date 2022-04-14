«Узнал из СМИ». Бойко прокомментировал задержание Медведчука 14 апреля, 12:34 Цей матеріал також доступний українською Юрий Бойко (Фото:ОПЗЖ)

Сопредседатель фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Юрий Бойко прокомментировал задержание своего однопартийца Виктора Медведчука.



Война России против Украины — главные события 14 апреля

«Я не видел господина Медведчука с 22 февраля. О ситуации с ним узнал из сообщений в СМИ. Мы ожидаем допуск адвокатов и выяснение обстоятельств дела», — сказал он в комментарии Радио Свобода.

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По словам Бойко, дальнейшую судьбу Медведчука должен решить суд.

Подозреваемый в госизмене Медведчук сбежал из-под домашнего ареста 27 февраля вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ.



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