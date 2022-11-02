Зеленский заявил, что после победы Украины хочет поехать в освобожденный Крым

2 ноября, 14:07
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Зеленский рассказал о своих планах после победы Украины (Фото:ОПУ)

Зеленский рассказал о своих планах после победы Украины (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сразу после победы над Россией хочет поехать в освобожденный Крым.

Об этом он сказал в интервью чешскому телевидению.

При этом Зеленский подчеркнул, что это будет не зимой и пошутил, что поедет в Крыму, «когда будет теплее».

«Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море. Это будет не зимой. Потому что, что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее», — сказал он.

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На уточнение журналиста о ом, ожидает ли Зеленский победу следующим летом, украинской президент ответил: «Я этого хочу. У нас будет наша победа».

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что к лету война должна закончиться. До конца текущего года он спрогнозировали значимые победы ВСУ.

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Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев рассказал, что война в Украине завершится возвращением к границам 1991 года.

В августе президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма точно так же, как началась с его оккупации.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Владимир Зеленский Война России против Украины победа Украины

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