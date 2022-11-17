«Мы видели такое только 11 сентября». Почему НАТО не станет резко реагировать на падение ракет в Польше — аналитик 17 ноября, 16:06 Эксклюзив НВ Польские военные и полиция у места падения ракет в Пшеводуве, 17 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Томас Ермалавичюс, руководитель исследований Международный центра обороны и безопасности в Таллине, в интервью Радио НВ рассказал, как Североатлантический альянс будете реагировать на падение ракет в Польше и что с этого может получить Украина.

— Мы говорим о том, что случилось в Польше в результате этих массированных ракетных обстрелов Россией территории Украины. Одна из ракет попала на территорию Польши, как сообщается, погибло двое человек.

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Сейчас сообщается о том, что на сегодня будет созываться экстренное собрание НАТО по этому поводу. Сформулирую вопрос так: на ваш взгляд, к чему это должно привести в идеальном мире и к чему действительно приведет в мире реальном, в котором мы живем?

— В первую очередь это зависит от сущности инцидента. Сейчас уже появились данные, что все-таки это была якобы ракета С-300, которая была выпущена системой ПВО Украины, просто она не сумела перехватить крылатую ракету России. Все, что поднимается, должно опуститься вниз, как мы знаем. И к сожалению, поскольку эта попытка перехвата произошла вблизи польской границы, то есть возможность, что эта ракета С-300 просто упала на территории Польши.

Это еще должно подтвердиться, но поскольку мы уже слышим об этом от американских союзников и Польша очень осторожно себя вела, обещая, что сначала разберется, что к чему и какая сущность этого инцидента. И по этому поводу, наверное, всяких более суровых, существенных движений со стороны НАТО может и не последовать.

Но если все-таки подтвердится, что это российская ракета Калибр, то это уже совсем другая игра, другой вопрос, был ли этот инцидент намерено устроен, протестировать реакцию, волю Альянса, или это все-таки была случайность.

В этом смысле здесь, как мы понимаем, даже Польша тоже не решается сейчас активировать так называемую четвертую статью североатлантического договора по поводу экстренных консультаций, пока вся информация не подтвердится и не будет установлено, как это случилось.

Но это не меняет той реальности, что все это произошло из-за России, вина все-таки на России, она ведет кампанию обстрелов ракетами и другими средствами критической инфраструктуры Украины и это является самой главной причиной этого происшествия.

Я думаю, что все-таки сценарии по этому поводу внутри Альянса продумывались и раньше, и даже в кругах, которые не связаны с самой структурой НАТО, например, такие think tank как мы, собирались, обсуждали разные сценарии, что бы случилось, если бы такой сценарий стал реальностью. И в очень малом количестве сценариев мы видели так называемую активацию пятой статьи [Североатлантического договора], которая связана с коллективной обороной самого НАТО.