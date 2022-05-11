В оккупированной Попасной россияне проводят «зачистку» — интервью НВ с главой военной администрации 11 мая, 22:10 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Разрушенный обстрелами дом в Попасной, Луганская область (Фото:Попасная.City/Facebook)

По данным военной администрации Попасной, оккупанты обследуют каждое здание в городе. Местных жителей депортируют в оккупированный еще с 2014 года Первомайск

По состоянию на начало мая в Луганской области шли бои за город Попасная. Выехать оттуда уже было невозможно, однако оставалась возможность выйти пешком в сторону Донецкой области. 8 мая войска агрессора оккупировали Попасную. Глава Попаснянской военной администрации Николай Ханатов в интервью НВ рассказывает, почему люди отказывались уезжать и что сейчас происходит в городе.

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Николай Ханатов / Фото: Facebook / Николай Ханатов

— Сразу уточню. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские бойцы отступили из Попасной. До этого глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что город оккупирован не полностью и бои за него еще продолжаются. Какая сейчас ситуация?

— Давайте будем доверять словам Арестовича.

— То есть, город полностью контролируется российскими войсками?

— Да.

— Насколько я знаю, украинские военные отошли не очень далеко.

— Так и есть, они отошли на укрепленные позиции немного дальше.

— Вы фиксируете, куда враг пытается продвигаться? Есть ли вообще подобные попытки?

— Это сугубо военные вопросы. У меня есть информация, но я не могу ее разглашать.

— Частота обстрелов города остается такой же высокой, как в конце апреля и начале мая?

— Сейчас я в Попасной не нахожусь, я нахожусь в другом населенном пункте, поэтому к сожалению, не могу вам авторитетно сообщить.

— Сколько гражданских всё ещё остается в оккупированном городе?

— На дату захвата Попасной, на 8 мая, мы смогли эвакуировать всех желающих. Но примерно 1,5 тысячи людей принципиально не хотели уезжать из Попасной, хотя такая возможность была у всех. Сейчас говорят, что россияне депортируют людей в город Первомайск, даже какие-то списки выкладывают. Мы предлагали это демократическим путем решить, мы предоставляли людям возможность [уехать]. А россияне уже не церемонятся, они под дулом автомата всех людей принудительно вывозят в Первомайск.

— Всех, кто остался?

— Говорят, что да. Россияне называют это «зачисткой», они всех людей вывозят в Первомайск, заходят в каждое помещение, в каждую квартиру, каждый подвал, они не оставляют ни одного места, в котором бы не побывали.

— Зачем россияне вывозят людей? Вы пытаетесь следить за тем, что с ними происходит дальше?

— За россиян я ответить не могу, я не знаю, какова их конечная цель, но мы видим видеосюжеты, где они снимают определенных людей и говорят о том, что в Попасной им было плохо, их обстреливали Вооруженные силы Украины, что власть не давала какую-то там помощь. Мне кажется, что это нужно только для пропаганды, но это мое личное мнение, может, у них есть какая-то другая цель, может, они хотят людям хорошо сделать. Хотя за эти два месяца они просто убивали русскоговорящих людей в Попасной, разрушали всю инфраструктуру, детские сады, дворцы культуры, больницы, они полностью уничтожили наш город.

— А вы понимаете, почему местные жители отказывались уезжать? Почему они решили оставаться там?

— Да, я понимаю. Часть людей не могла эвакуировать своих родных, потому что взрослые люди, 85−90 лет, маломобильные или вообще люди, которые не могут двигаться, с ними оставались родственники. Часть людей была уверена, что победа в Попасной будет на стороне Вооруженных сил Украины, они не могли поверить в то, что россияне смогут оккупировать город. Это главные причины, почему люди остались. Людям было страшно выйти из подвала. Просто страшно выйти из подвала. Были постоянные обстрелы. Они не могли себя преодолеть, чтобы выйти из подвала, сесть в автобус и уехать.

— Сколько людей вывезти вам удалось из Попасной перед ее оккупацией? Были многочисленные просьбы об эвакуации со стороны и центральных, и местных властей. Они помогли?

— В Попасной к началу активных боевых действий было меньше 20 тысяч человек. Мы эвакуировали более четырех тысяч, на школьных автобусах, на машинах, волонтеры нам помогали, а мы помогали волонтерам горючим, транспортом. Полторы тысячи оставались на 8 мая, другие люди уезжали, выходили самостоятельно, со своими друзьями, на своем транспорте, цифры я вам назвал. Полторы тысячи оставалось, больше четырех тысяч мы вывезли, в Попасной было меньше 20 тысяч человек, остальные уехали самостоятельно.

— До какого момента эвакуация была еще возможной? Сейчас люди, несмотря на все риски, пытаются самостоятельно покинуть город?

— Это опасно сейчас, покидать Попасную, очень опасно. Последний раз уже после оккупации у нас одна семья вышла из Попасной пешком, и мы встретили ее в Донецкой области. После этого у меня нет информации, чтобы кто-нибудь смог самостоятельно покинуть Попасную. Считаю, что это очень опасно, потому что могут просто расстрелять людей, тем более что у нас именно 29 апреля эвакуация завершилась, когда захватили у нас один школьный автобус с учителем истории, он сейчас находится в плену в городе Первомайске. И один микроавтобус россияне расстреляли, там было три человека, водитель и два помощника; один помощник смог убежать оттуда, а двух людей тоже взяли в плен. После этого эвакуации у нас как таковой не было.

— Те люди, которые сейчас остаются в Попасной, не смогли уехать — насколько они снабжены элементарным — водой, едой, убежищем?

— В последний раз мы завозили 29 апреля гуманитарную помощь, завозили очень многое. Плюс у людей оставались какие-то свои запасы, то есть до этого времени людям хватило бы воды и пищи, чтобы там продержаться. С 8 мая город оккупирован. Я настаиваю на том, что это уже с 8 мая ответственность захватчика за людей, за жизнь и здоровье людей.

Мы с террористами не общаемся и в дальнейшем не будем общаться. Я думаю, у нас не может быть с ними связи. В рамках международного законодательства принято, что после захвата территорий после оккупации захватчик полностью несет всю ответственность за людей. Поэтому я думаю, что нам корректно будет соблюдать эти нормы законодательства и надеяться, что захватчик будет более или менее гуманно, не более или менее гуманно, а в рамках законодательства также относиться в гуманитарных вопросах к нашим украинским людям.

— О разрушении инфраструктуры — Алексей Арестович говорил, что Попасной, как города, уже нет. Вы уже тоже говорили, что россияне уничтожили Попасную. Можете ли вы оценить масштабы разрушений более конкретно?

— Давайте эти вопросы мы оставим на интервью после освобождения Попасной, потому что коли окккупируют, продолжается война, продолжаются обстрелы. Когда освобождают, также продолжаются обстрелы. Потому чтобы я кого-то не расстраивал раньше времени, а кому-то чтобы наоборот не давал надежду, что все хорошо… Давайте к этому вопросу вернемся, когда мы вернемся в свою Попасную. Вооруженными силами Украины или дипломатическим путем мы уже будем заходить в Попасную, вместе с вами, может, и смотреть по объемам разрушений в Попасной.

— Вы раньше говорили, что люди иногда не узнавали свои дома, настолько серьезными были последствия обстрелов…

— Я говорил о локальных объектах. Я говорил о конкретных примерах, когда у меня было общение с людьми, которые говорили, что они не узнавали свои дома и территории. Но ведь это локальные места, а не в целом город. Будем на город смотреть после освобождения. Сейчас рано что-либо говорить, я хочу быть ответственным за то, что я говорю.

— Вы ожидаете освобождения Попасной? Что это произойдет в скором будущем?

— Я на это очень надеюсь, мне очень этого хотелось бы. Этого хотелось бы подавляющему большинству горожан, всем попаснянам, выехавшим на территорию Украины, хотелось бы, чтобы Попасная была освобождена и мы бы скорее туда вернулись и восстановили ее. Но как это будет, нужно решать высшему политическому руководству государства, высшему военному руководству, потому что есть определенные стратегии и задачи. Они будут принимать решения, я думаю, объективно, чтобы полезно было в целом государству, а не локально Попасной. Я действительно живу в Попасной, у меня жилье в Попасной, я всей душой и сердцем хочу поскорее вернуться в город.





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