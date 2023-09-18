Кто сломал НАБУ? Пять угроз, которые превращают антикоррупционный орган в офис компромиссных решений — разбор NV 18 сентября, 09:00 NV Премиум После появления новых людей в руководстве НАБУ — директора Сергея Кривоноса (слева) и его заместителя Полины Лысенко произошел отток топ-детективов из бюро. Самой влиятельной аппаратной фигурой в НАБУ является первый заместитель директора Гизо Углава (на переднем плане) (Фото:Коллаж NV)

Директор НАБУ Семен Кривонос, за которым стоит первый заместитель — Гизо Углава, тянет бюро в орбиту Банковой. Не согласные с таким поворотом сотрудники становятся фигурантами служебных расследований и постепенно покидают антикоррупционный орган.

Создание независимого Национального антикоррупционного бюро в 2015 году было ключевым требованием сотрудничества со стороны ЕС, МВФ и США. Евросоюз без выполнения этого требования отказывался внедрять безвизовый режим. Первое руководство Антикоррупционного бюро нашло сложный баланс между борьбой с коррупцией и возможностью диалога с властью, в частности, с Администрацией президента.

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Артем Сытник, бывший директор НАБУ, был «плохим полицейским» с желанием давить на чувствительные места правящей элиты. Гизо Углава, его первый заместитель, ему в противовес пытался не закрывать каналы диалога с влиятельными представителями Банковой.

Этот баланс разрушился после избрания новым директором Семена Кривоноса. Он, по свидетельству ряда опрошенных источников NV в НАБУ, среди экс-сотрудников и антикоррупционных общественных структур не является самостоятельным руководителем, а полностью опирается в принятии решений на двух заместителей.

Речь идет о Гизо Углаве и Полине Лысенко, у которых есть своя история контактов с властью и свое понимание независимости Бюро.

« Офис президента больше не боится это НАБУ, которым руководит Семен [Кривонос]», — делает такой вывод экс-сотрудник бюро, занимавший руководящую должность при прошлом директоре. По его словам, детективы Нацбюро, которые идут на риски, расследуя дела представителей власти, вместо ощущения надежного тыла от руководства каждый день ожидают увольнения .





NV пообщался с десятком бывших и нынешних сотрудников бюро, с экспертами антикоррупционных организаций, чтобы выяснить, что происходит с НАБУ, которое имеет годовой бюджет в 1,2 млрд гривен и значительные оперативные возможности.



Полученную информацию можно свести к пяти угрозам, реализация которых превращает НАБУ из независимого органа в подразделение исполнительной власти, а борьбу с коррупцией — в политическую монополию президентской вертикали.