Кто сломал НАБУ? Пять угроз, которые превращают антикоррупционный орган в офис компромиссных решений — разбор NV
После появления новых людей в руководстве НАБУ — директора Сергея Кривоноса (слева) и его заместителя Полины Лысенко произошел отток топ-детективов из бюро. Самой влиятельной аппаратной фигурой в НАБУ является первый заместитель директора Гизо Углава (на переднем плане) (Фото:Коллаж NV)
Директор НАБУ Семен Кривонос, за которым стоит первый заместитель — Гизо Углава, тянет бюро в орбиту Банковой. Не согласные с таким поворотом сотрудники становятся фигурантами служебных расследований и постепенно покидают антикоррупционный орган.
Создание независимого Национального антикоррупционного бюро в 2015 году было ключевым требованием сотрудничества со стороны ЕС, МВФ и США. Евросоюз без выполнения этого требования отказывался внедрять безвизовый режим. Первое руководство Антикоррупционного бюро нашло сложный баланс между борьбой с коррупцией и возможностью диалога с властью, в частности, с Администрацией президента.
Артем Сытник, бывший директор НАБУ, был «плохим полицейским» с желанием давить на чувствительные места правящей элиты. Гизо Углава, его первый заместитель, ему в противовес пытался не закрывать каналы диалога с влиятельными представителями Банковой.
Этот баланс разрушился после избрания новым директором Семена Кривоноса. Он, по свидетельству ряда опрошенных источников NV в НАБУ, среди экс-сотрудников и антикоррупционных общественных структур не является самостоятельным руководителем, а полностью опирается в принятии решений на двух заместителей.
Речь идет о Гизо Углаве и Полине Лысенко, у которых есть своя история контактов с властью и свое понимание независимости Бюро.
NV пообщался с десятком бывших и нынешних сотрудников бюро, с экспертами антикоррупционных организаций, чтобы выяснить, что происходит с НАБУ, которое имеет годовой бюджет в 1,2 млрд гривен и значительные оперативные возможности.
Полученную информацию можно свести к пяти угрозам, реализация которых превращает НАБУ из независимого органа в подразделение исполнительной власти, а борьбу с коррупцией — в политическую монополию президентской вертикали.