«Похитили 35 глав ОТГ». В Херсонской области за время оккупации исчезли сотни людей с проукраинской позицией — глава ОВА 27 апреля, 23:52 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Херсонцы держат государственный флаг Украины во время акции протеста, где против них оккупанты применили слезоточивый газ. 27 апреля 2022 года. (Фото:Image obtained by REUTERS from a social media video)

На территории Херсонской области за два месяца российской оккупации исчезли сотни людей, которые имеют проукраинскую позицию, сообщил в эфире Радио НВ глава областной военной администрации Геннадий Лагута.

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«В Херсонской области 49 глав территориальных громад, а за время оккупации, на сегодняшний день, было похищено 35 человек. 17 из них — отпустили, многие сейчас в плену. А о некоторых мы даже не знаем, где они находятся. Если брать активистов, блоггеров, участников АТО и очень активных граждан, жителей, то похищения исчисляются сотнями», — отметил Лагута.

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Из-за силовых разгонов мирных проукраинских акций, добавил он, митинги стали менее многолюдными:

«Почему митинги стали, если можно сказать, утихать и их стало меньше? Потому что оккупант начал использовать свето-шумовые гранаты, резиновые пули. <...> Очень жестко оккупант пресекает выходы людей».

27 апреля, во временно оккупированном РФ Херсоне прошел массовый митинг, участники которого подверглись жестокому разгону со стороны российских военных. Серьезно пострадали по меньшей мере четыре человека.

Также Служба безопасности Украины получила доказательства, что офицеры ФСБ пытаются насильственно вывозить проживающих в Херсоне иностранных граждан и создать ложные видео для российских СМИ.

Вечером 25 апреля российские оккупанты захватили помещение Херсонского горсовета и сняли флаг Украины. Лагута заявил, что это было ожидаемо, и никто из властей не примет ни триколор РФ, ни советский флаг.

Российские оккупанты и сотрудничающие с ними местные коллаборанты на специальном заседании после захвата помещения Херсонского горсовета представили так называемых руководителей Херсонской областной и городской администраций Владимира Сальдо и Александра Кобца.

Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что остается в городе и отказался от сотрудничества с оккупационной «администрацией».



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