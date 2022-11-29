Битва за Бахмут. Как россияне окапываются под трупами своих и бросают валы атак на позиции ВСУ — интервью с бойцом на передовой 29 ноября, 20:50 Эксклюзив НВ Бойцы 58-й отдельной мотострелковой бригады недалеко от Бахмута, Донецкая область, 25 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Украинские бойцы иногда отбивают по 7−8 штурмов россиян, бросающих валы «пушечного мяса» на позиции ВСУ в битве за Бахмут, об этом рассказал в интервью Радио НВ Евгений Оропай, младший лейтенант батальона Свобода.

— Расскажите, что сейчас на самом горячем участке фронта?

— Сейчас мы находимся недалеко от Бахмута, ведем оборону вместе с нашим батальоном Свобода. Направление у нас очень сложное. За последние недели две-три [россияне] как озверели и бросают сюда максимальное количество своих сил, штурмы происходят каждый день.

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Бывало такое, что за день мы отбивали по семь-восемь штурмов. Часто выезжает их БМП или БТР, работает танк, артиллерия и минометы почти 24/7. То есть они по этому направлению очень сильно бьют. Загнали сюда очень большое количество своих мобиков, своих вагнеровцев, которых мы либо раним, либо они отступают.

— На днях вышла публикация в The New York Times, обширный репортаж о ситуации под Бахмутом. Мы как раз будем ссылаться на эту публикацию, потому что там очень много интересных данных.

В частности, речь идет о том, что очень активно сейчас работает российская авиация на этом направлении. Есть ли возможность нам против нее противодействовать? Я помню, что еще месяц назад были сообщения о том, что российская авиация все же боится вылетать в передний край. Неужели что-нибудь изменилось?

— Изменилось то, что на это направление действительно были переброшены наши некоторые войска, которые работают против воздушной опасности. Но самолеты РФ здесь летают, и мы знаем, что они будут накапливать здесь силу. То есть если в основном вылетало по этому направлению 10−11 самолетов, то мы ожидаем, что их будет гораздо больше.

— Издание также пишет о бомбардировках Бахмута, как никогда раньше, как ни в какой другой точке фронта за весь период широкомасштабной войны. Вы и ваше подразделение были в самых горячих точках фронта, в частности на востоке Украины, с начала боевых действий. Можете сравнить это с чем-то тем, что было раньше?

— Мы были до этого и в Ирпене. Происходящее сейчас на этом направлении для нашего батальона [находящегося] в составе 4 бригады оперативного назначения Нацгвардии, пожалуй, самое тяжелое испытание, которое было за весь период войны. Здесь действительно очень горячо, здесь много штурмов, много артиллерии, минометов и авиации. То есть враг ни на каком направлении нас, ни на каких позициях, так сильно не штурмовал, как здесь. Это действительно сложно.

Несмотря на то, что сейчас такая мерзкая погода, многие ребята болеют, многие ребята с температурами сидят в холодных окопах и ожидают прорыва врага, могу уверенно сказать, что такого у нас еще не было. Очень много войск здесь стянуто. Посадки просто завалены трупами орков, штурмующих изо дня в день.

То есть, бывают даже такие ситуации, что в посадке лежит 70, до 100 трупов орков, они подходят и под этими труппами пробуют окопаться. То есть штурмы идут через своих же свиноличек, и они пробуют нас штурмовать.

— Мы видели фотографии, которые были обнародованы в эти выходные с позиций в окопах под Бахмутом. Какая сейчас погодная ситуация? Что-нибудь меняется? Улучшается или ухудшается? И в смысле того, какую помощь может все наше общество в тылу оказать нашим защитникам на передовой для того, чтобы преодолеть все эти проблемы грязи, холода, голода и неприятной погоды? Можно ли на что-то влиять?

— Я могу сказать только за наш батальон. И за то состояние, которое у нашего батальона. У нас обеспечение, в принципе, на 90% адекватное, нормальное. Ребята во флисках, в термусе, выдают буржуйки. Но по другим подразделениям мне сложно что-либо ответить. Знаю, что у 30-го ВСУ есть некоторые проблемы с одеждой. На это направление, поскольку погода очень мерзкая, здесь много грязи, как вы правильно сказали, по щиколотки воды — нам нужны какие-то машины, которые смогут по такой грязи проехать.

Мы за неделю сломали, я за свою роту скажу, больше 15 автомобилей. То есть здесь машины либо застреют, и их разбирает артиллерия, тот же самый миномет, либо попадает какой-нибудь прицельный выстрел, поэтому нам не хватает автомобилей. На это направление также нужно много броников.

Поскольку у них работает хорошо РЭБ, они часто штурмуют ночью, то хотелось бы все-таки больше каких-нибудь термальных дронов, которые могут работать ночью, чтобы мы видели нашего врага. Буржуйки есть, я так понимаю, у ВСУ и у нас. Теплая одежда, она бы не помешала, что-то, что не пропускает влагу. Какие-то сапоги тоже нужны.

— Насколько большие и значительные наши потери?

— Вы знаете, я не могу сейчас говорить, какие потери, но они не маленькие. На этом направлении действительно много 200, людей, которые умирают, много трехсотых, получающих осколки, много тех, кого иногда орки все-таки берут в плен. Стратегия россиян сейчас — максимально продвигаться и не беречь свои силы. То есть, мы стараемся сохранить наших защитников, наше руководство максимально старается, руководство ВСУ. Но иногда это не удается, так как враг стремительно наступает. Поэтому наших защитников, к сожалению, тоже много трехсотых.

— Эта воронка, которая сейчас формируется под Бахмутом, стоит того, чтобы ее защищать до последнего, насколько это возможно, как это было в Лисичанске и Северодонецке. Что будет, если вдруг россиянам удастся завладеть Бахмутом? Насколько это может создать критическую ситуацию?

— Как военнослужащий, потерявший немало побратимов на этом направлении, скажу: если мы сейчас сдадим это направление, просто отдадим его, то все те усилия, которые были брошены сюда, будут напрасны. Те ребята, которые отдали свою жизнь, умерли, грубо говоря, просто так. Будет морально сложно для всех защитников, которые до последнего сейчас защищают это направление. Руки, возможно, у некоторых будут опускаться. Но стратегически действительно Бахмут очень важен для всех украинцев.

Потому что в таком случае россияне будут поближе подходить, подвозить свое БК. Это способствует тому, что возьмут этот город, который они пытаются взять, я не могу даже сказать сколько. За всю войну они пытаются взять Бахмут, так как для них это стратегически важно. Стратегически важно удержать этот участок фронта, подвозить сюда БК и даже за Бахмутом сделать некую тыловую базу, где они могут накапливать силы. Поэтому отдавать этот город пока совсем нецелесообразно.

— Насколько с потерей плацдарма на северо-востоке, я говорю сейчас о Лимане, Изюме, эта стратегичность этого пункта в чем проявляется? Если они займут Бахмут, то дальше будет что?

— Дальше, как я сказал, морально сложно для нас, очень сложно. Мы много сил здесь отдали, это первое. Во-вторых, для них будет возможность выйти на другие админцентры, как вы правильно сказали, что они сейчас откатились. Но те силы, которые они сюда отдают, количество войск они отдают не просто так. То есть у них руководство тоже, нельзя сказать, что они бараны. Да, они, как пушечное мясо, бросают сюда бойцов. Но они сами понимают, какая важность этого стратегического города и дорог, которые ведут от Бахмута на северо-восток.

Поэтому мы можем отойти, не терять, но орки все равно будут лезть по этому направлению. Отдадим один город, за этим городом будет еще. У нас сейчас здесь более или менее выстроена линия обороны фронта. Поэтому его нужно держать. Следует сосредоточить внимание на этом направлении. Я так понимаю, в ближайшее время нас ждут хорошие новости от наших побратимов, которые были недалеко возле Херсона.

Если сейчас подтянутся наши войска, как подтянулись российские войска с херсонского направления к нам на восток, нам будет гораздо легче. Но действительно сейчас на этом направлении нам немного не хватает людей. Но отдавать это направление оркам мы не планируем и наше руководство не планирует.

— Появляются ли у нашей армии какие-то проблемы с количеством боеприпасов? А во-вторых, не происходит ли разговоров о возможности ограничения работы нашей артиллерии? Все ли в этом контексте хорошо?

— К сожалению, действительно с артиллерией есть некоторые трудности, сложности, особенно с боеприпасами 120, 122 калибра. Стреляем ли мы меньше? Да, мы немного меньше стреляем. Но [россияне подвозят] БК и используют его. Иногда нам удается захватить те же склады и использовать эти снаряды против них. Но я бы не сказал, что мы сильно тратим снаряды, которые нам дают западные партнеры.

Нет такого, что у нас артиллерия стреляет 24/7. В очень удобные случаи, когда уже мы понимаем, что это п*здец, орки подходят, тогда действительно включается артиллерия, работает M-777, 120 калибры. Но нам бы хотелось все-таки больше артиллерии на этом направлении и минометов.

— Я так понимаю, что ограничений на ВСУ пока не накладывают, наоборот вы ждете улучшения?

— Хотелось бы ожидать улучшений, но сейчас все-таки у нас нет такого, что мы можем выстрелять 100 снарядов 120-ки. К сожалению, такого нет. Есть не то, что лимиты, а есть определенное количество снарядов, которое у нас сейчас есть на складах.

И мы ждем все-таки подвоз, но понимаем, что этот подвоз БК может быть не через 3, не через 5, не через 7 дней. Потому сложности все-таки у нас есть. И мы не все БК можем использовать, потому что понимаем, что через 2−3 дня или через два часа нам это БК понадобится. И в этом есть сложности, большие сложности.

— Сейчас появляется все больше сообщений о том, что [россияне] формируют группы новых зэков с временно оккупированных территорий. Что вам известно об этом? Удалось ли получить какую-то информацию с передовой?

— Особенно наше подразделение взяло в плен зэка, сидевшего 10 лет по 105-й [статье УК РФ] части 1, это тяжкое убийство. Он рассказывал, сколько их здесь, он рассказывал о ситуации, которая у них происходит с командным составом. Ситуация в том, что те же зэки сами не сильно хотят умирать. И их действительно на этом фронте, на этой войне очень много. Их привозят сюда просто толпами, отправляют вперед, дают легкое вооружение, иногда им выдают амуницию. Особенно о ЧВК Вагнер я рассказываю.

Иногда они даже пробуют убежать, но там все у них держится на чувстве страха. То есть, если человек дает заднюю и говорит «я не пойду вперед», их же командиры выводят этих людей перед строем и просто расстреливают. <...> Рассказывал о том, что командному составу они безразличны, и у них есть несколько каст. Есть каста нормальных бойцов, умеющих воевать, а есть «пушечное мясо», которое просто идет вперед и копает окопы для этих бойцов.

Или 4−5 военнослужащих-вагнеровцев, которые приходят как пушечное мясо, идут вперед, отвлекают на себя линию удара, а с флангов врезаются уже более-менее нормальные группы ДРГ, пытающиеся продавить нашу оборону.

— Насколько многочисленные пополнения российской армии под Бахмутом прошли?

— Мы знаем, что с херсонского направления, как минимум, здесь есть группы, которые сюда присоединились. Потому что они были разгромлены, было несколько пленных, и они рассказывали, что они пришли с херсонского направления. То есть их перебросили прямо сюда. То есть враг максимально старается сейчас взять линию фронта, это именно восточное направление у Бахмута.

— Хотелось бы от вас услышать ожидания, что будет с военными действиями сейчас с приближением зимы? Каковы ваши прогнозы относительно того, насколько будет возможно выполнять во время зимы те оценки, которые дают, например, западные политики, в том числе Бен Уоллес, министр обороны Великобритании, который на днях сказал, что Украина будет продолжать и должна продолжать наступление, и есть все для того, чтобы это сделать именно во время зимнего периода.

— Во время зимнего периода очень сложно на всех линиях фронта. Особенно это сложно, когда закапываться почти невозможно. А поскольку мы будем штурмовать вражеские позиции, это становится еще сложнее. Сейчас ситуация в том, что Украина, в принципе, я надеюсь, что все батальоны готовились заранее к зимнему периоду, то есть у многих буржуйки, есть теплая одежда, теплые флиски, термальное белье.

Я надеюсь, что так будет, что [мы] будем продвигаться вперед, к нам придет подкрепление наших побратимов с херсонского направления, и РФ здесь будет очень сложно. Сейчас все, что мы можем, это ждать, держаться, держать линию обороны и не отступать.