Интервью с советником Залужного. Дэн Райс — о том, почему украинское контрнаступление шокирует мир и как после победы обуздать Россию 23 марта, 07:40 Эксклюзив NV Новый президент Американского университета в Киеве Дэн Райс помогает американским и украинским военным понять друг друга и обещает сделать Американский университет местом, где растут лидеры новой формации. (Фото:Александр Медведев)

Дэн Райс, президент Американского университета в Киеве и советник главнокомандующего Валерия Залужного, — о лучшем времени для украинского контрнаступления и темах, которые обсуждали Путин и Си Цзиньпин за закрытыми дверями.

С президентом Американ Юниверсити Киев ( АЮК) Дэном Райсом NV встречается под привычные звуки киевских сирен. Однако выпускник самой престижной американской военной академии Вест-Пойнт, участник военных операций в Ираке и Афганистане, а ныне советник главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Валерия Залужного лишь улыбается и крепко пожимает руку. Первый американский университет в Украине открылся в канун войны, однако не прекратил существование, а наоборот проработал весь военный год, а уже в этом году готовит полноценный оффлайн запуск.

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Впрочем, интервью с Райсом NV начинает не с университета, а с его должности в команде генерала Залужного.

- Вы стали советником Главнокомандующего ВСУ даже раньше, чем возглавили университет. Расскажите, что предполагает ваш статус советника и как вы им стали?

— Я присоединился к войне в Украине, когда принял нескольких беженцев в свой дом в Майами, как это сделали многие в США. Одна из женщин-беженок, как оказывается, имела ресторан в Киеве, там проходили выступления комедийного шоу, в котором принимал участие тогда еще будущий президент Зеленский. Она лично знала президента, а поскольку жила в моем доме, то увидела много вещей, связанных с Военной академией Вест-Пойнт, и спросила меня, военный ли я. А потом спросила, хотел бы я поговорить с Валерием Залужным. Я сказал, что, конечно, был бы рад быть ему полезен.