После возвращения Коломойского в Украину его кортеж трижды приезжал к дому Тимошенко — Схемы Сегодня, 10:08 687 Цей матеріал також доступний українською Схемы Тимошенко опровергает встречи с Коломойским Схемы

Кортеж украинского олигарха Игоря Коломойского трижды приезжал к дому лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко после его возвращения в Украину, говорится в расследовании журналистов программы Схемы: коррупция в деталях.

Два раза кортеж Коломойского был замечен у дома Тимошенко уже после инаугурации президента Владимира Зеленского.

По данным журналистов, 18 мая с паркинга под офисом Коломойского выехал BMW с номерными знаками, которых нет в реестре автовладельцев.

«Это может свидетельствовать о том, что это или номера прикрытия, или же — поддельные», — говорится в расследовании.

Вслед за авто выехал микроавтобус охраны, который сопровождал Зеленского во время избирательной кампании.

Машины поехали по Обуховской трассе и заехали в коттеджный городок Срібна затока, где живет Тимошенко. У ворот ее дома была припаркована BMW и авто сопровождения самой Тимошенко — это с высокой вероятностью свидетельствует о том, что на тот момент она была дома.

Фото: Схемы

Второй визит кортеж Коломойского осуществил уже после инаугурации Зеленского и перед переговорами с новоизбранным президентом о роспуске Верховной Рады.

Уже на следующее утро Тимошенко поддержала досрочные выборы в парламент.

Третий раз машины олигарха заметили у дома лидера Батькивщины вечером 22 мая. Через 10 минут кортеж Коломойского оставил коттеджный городок, а затем снова туда вернулся. К съемочной группы вызвали полицию.

Фото: Схемы

На следующее утро журналисты спросили Тимошенко о причине встречи с олигархом.

«Дорогие друзья, я думаю, вряд ли он посещал. Вы знаете, сколько там разных», — сказала лидер Батькивщины.

Она также не ответила на вопрос, обсуждалось ли с Коломойским ее назначение на должность премьер-министра или спикера Рады.

Напомним, 16 мая Игорь Коломойский вернулся в Украину после двух лет жизни за границей. Он с 2017 года проживал в Швейцарии и Израиле.

Олигарх заявил, что вернулся в страну на ближайшие пять лет.