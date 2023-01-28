Нужно изучать врага. Генерал Тарнавский назвал условие успеха ВСУ 28 января, 12:52 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Военные ВСУ для успеха на поле боя должны держать активную оборону, которая заключается в проведении наступательных операций, заявил командующий группировкой Таврия, бригадный генерал Александр Тарнавский.

Его слова опубликовал Military Media Center в Telegram.



«Чтобы преуспевать, нужно постоянно, на отдельных участках проводить наступательные действия. Да, они кратковременны, по сравнению с наступлением войск, они не значительны, но это должно быть. Войной в окопах мы победы не добьемся», — высказался Тарнавский.

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Он добавил, что такие наступательные действия позволяют ВСУ изучать врага, обнаруживать его сильные и слабые стороны. Однако украинскому войску также нужно постоянно учиться: в совершенстве владеть оружием, поражать цель с первого выстрела, маневрировать и моделировать ситуации.