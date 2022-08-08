«Блокада Крыма с разрушением моста». Каким должен быть первый шаг к балансу сил в войне РФ против Украины — комментарий эксперта 8 августа, 15:43 Украинские РСЗО на фронте (Фото:Генштаб)

Кандидат исторических наук и журналист Сергей Громенко рассказал в эфире Радио НВ, что шагом для восстановления баланса и пути к победе Украины должен стать полный возврат Донбасса и блокада Крыма с разрушением Керченского моста.

«Вот, собственно, теперь нужно определиться с критериями, говорим ли мы только о военной победе, условно говоря о наметившемся разгроме российских войск или говорим о стратегической победе, о лучшем послевоенном мире. Следовательно, нет ни для кого секрета, что условие номер один — это неспособность России напасть на Украину из-за того, что она будет настолько хорошо вооружена, что это будет даже в России считаться самоубийством», — сказал Громенко.

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По его мнению, первым шагом к победе Украины станет возвращение всех материковых территорий и установка блокады оккупированного россиянами Крыма с уничтожением так называемого Керченского моста.

«Условие номер один – хотя бы возвращение к так называемым „границам“, к линии разграничения [по состоянию] на 23 февраля 2022 года. Но также нужно понимать, что на самом деле такого не произойдет. Если мы говорим о Донбассе, то там уже нет той линии разграничения, где можно остановиться и сказать: вот все мы дошли. На самом деле, это не так, на Донбассе украинские войска будут идти до самой границы Российской Федерации. С Крымом сложнее, я сейчас не буду прогнозировать возможность [наступления] на ту территорию, которую Россия считает "бесспорно своей", это сейчас вопрос не то чтобы не ко времени, но по крайней мере не сегодня. <...> Это только на самом деле достижение не баланса, а скажем так — ничьей, возвращение всего Донбасса и полная блокада Крыма, возможно, с разрушением моста. Это будет для Украины только, в определенном смысле, достижением такой [точки ноль]», — добавил кандидат исторических наук.

Громенко считает, что полной победой должно стать уничтожение военной машины РФ на приграничных с Украиной территориях.

«Чтобы была победа, то [она] означает – затопление Черноморского флота [РФ], означает украинские флаги над Севастополем, панику и крах военной машины на российских приграничных территориях и конечно смену режима в Беларуси, чтобы российские войска не стояли там», – резюм он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия не отказалась от идеи полной оккупации Украины.

«В целом они внутри своего государства и военно-политических планов не отказались от оккупации нашего государства. И не отказываются многие годы. Это их планы», – сказал он в интервью CNN.

Также президент призвал лидеров стран G7 сделать все возможное для завершения полномасштабного вторжения России до конца этого года. По словам Зеленского, война, которая продлится до зимы, рискует продолжаться и дальше.



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