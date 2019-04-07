Что может помочь Порошенко. Лучшие материалы недели по версии главреда NV.ua Сегодня, 08:35 2646 Цей матеріал також доступний українською Наталья Кравчук/НВ Самые интересные материалы недели по версии главреда NV.ua Юлии МакГаффи Наталья Кравчук/НВ

Автор Юлия МакГаффи

Привет, я Юлия МакГаффи, главред сайта NV.ua, это моя рассылка Опинион Дилер, в которой я предлагаю свою собственную подборку самых интересных на мой взгляд материалов недели.

Допустимый лимит шуток и троллинга на квадратный метр за минувшую неделю и так давно превышен. Да и на самом деле все очень серьезно, если абстрагироваться (пора уже) от смешных и не очень картинок про дебаты и анализы.

На фоне шквала страстей и цунами эмоций свое мнение по поводу происходящего в этот раз оставлю при себе - у каждого из вас есть свое. Про Черное зеркало тоже промолчу - это слишком очевидная история.



Если отвлечься от параллели с известным сериалом, меня не покидает ощущение, что я живу в книге Кристофера Бакли - настоящего политтехнолога из Белого дома, который стал прекрасным писателем. И зачем-то вспоминаю про фарш, который невозможно провернуть назад - в том ключе, что за слова и поступки рано или поздно придется отвечать.



А теперь самое важное и интересное за эту сумасшедшую неделю, которую мы никогда не забудем.



Главное о выборах



У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он - более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский, пишет журнал НВ. Кристина Бердинских, Иван Верстюк и Максим Бутченко разбирались, что он для этого должен сделать и как собирается атаковать Зеленский. А главред Виталий Сыч рассказал о шансах Порошенко Юрию Мацарскому в эфире радио НВ.



Политтехнолог кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков и доверенное лицо действующего президента Украины Петра Порошенко Семен Кабакаев схлестнулись на Радио НВ. Эфир получился крутой и интересный - вот тут его видеозапись и главное из сказанного в эфире.



Соревнование “кто кого переписает” или смесь Монти Пайтона и Игры престолов - что пишет западная пресса о происходящем в Украине после первого тура выборов.



Анализ ситуации. Как Зеленский и Порошенко проходили тест на наркотики и алкоголь. Признаюсь, что было очень странно вести на сайте онлайн под названием “Зеленский и Порошенко сдают анализы”.

Интервью Валерия Пекара – о пророссийском электорате Зеленского и его связях с Коломойским, о противостоянии двух кандидатов и перспективах второго тура.

Убеди меня, если сможешь. Александр Стрельников подготовил очень краткую историю самых главных и интересных дебатов в мире и Украине.

Мы также разбирались, как дебаты на НСК Олимпийский могут повлиять на рейтинги Зеленского и Порошенко.





А теперь интересное и важное не о выборах



Рейвы в Северодонецке, арт-пространство в Старобельске и скейты в Лисичанске. Вместе с коллегами из издания Заборона в рамках проекта #Підпалюй рассказываем, как молодые люди делают удивительные вещи на Луганщине.



Ни ревет, ни стонет. Специальный корреспондент Радио НВ Богдан Амосов в большом репортаже рассказывает, как Днепр, бурное течение которого воспевали поэты и писатели, приходит в упадок из-за токсичных выбросов, бесконтрольной и полулегальной добычи песка и браконьерства.



Четыре украинских режиссера новой волны ответили на вопросы НВ. Это наш совместный проект с Довженко-Центр перед выходом в прокат альманаха короткометражек Украинская новая волна.



Весь мир обсуждал на уходящей неделе не только украинские выбор, но и как 61-летняя американка родила собственную внучку для своего сына и его мужа. В отличие от наших выборов - все счастливы, кстати.

Я хочу пойти к психологу, но боюсь. Что делать? - Саша Горчинская сделала карточки для тех, кто задается этим вопросом.

История с НВ. Как и почему сто лет назад бельгийцы воевали с австрийцами на западе Украины.

Cамый дорогой развод в истории. Как заканчивается 25-летний брак богатейшего человека в мире - Джеффа Безоса.



На этом все. Спасибо, что читаете. Берегите себя и свой здравый смысл. Подписаться на мою рассылку, чтобы получать ее сразу на почту, можно здесь.



Ваша МакГаффи