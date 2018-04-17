Дело Холодницкого: сохранит ли глава САП должность

Оснований для привлечения к уголовной ответственности председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого нет. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. Он подчеркнул, что оснований для возбуждения уголовного дела нет, однако были зафиксированы дисциплинарные нарушения со стороны председателя САП. Об этом в эфире Радио НВ.

Что было на пленках Холодницкого

Генпрокурор отметил, что сделанные выводы передали в Квалификационную дисциплинарную комиссию прокуроров. Подозреваемого ожидают три варианта развития событий: заявление будет отклонено, если комиссия не увидит признаков дисциплинарных нарушений; увольнение главы САП по рекомендации заявителей, или же объявление выговора. Луценко также сообщил, что Холодницкий находится в отпуске, однако гарантировал, что тот напишет или даст объяснения в устной форме, сотрудничая с комиссией.

Главный прокурор Украины Юрий Луценко отметил следующее: "Их [пленки] анализировал как руководитель НАБУ Сытник, так и я, как руководитель Генпрокуратуры. И он, и я отдельно пришли к выводу, что в них явно имеются дисциплинарные нарушения. Сразу скажу, что никаких взяток, которые требовал или получал Холодницкий там не зафиксировано. Поэтому уголовного расследования в данный момент я не вижу. Однако часть разговоров, указаний, требований, которые были озвучены Холодницким в своем кабинете мы рассматриваем как грубое нарушение наших нормативных ведомственных документов, которые являются обязательными для всех прокуроров ".

Юрий Луценко добавил, что обязанности председателя САП выполняет он сам, а также один из заместителей Холодницкого.

Основания подозревать председателя САП

Национальное антикоррупционное бюро и Генеральная прокуратура 6 недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого. В его кабинете работала скрытая записывающая аппаратура, которую прикрепили к аквариуму у стола руководителя. Детективы НАБУ обратились в ГПУ с просьбой открыть производство против Холодницкого, а генпрокурор дал на это согласие. НАБУ подозревало Холодницкого в сотрудничестве с фигурантами дела о хищениях в мэрии Одессы, в том числе и в соучастии с городским головой Геннадием Трухановым. Были подозрения, что Холодницкий сообщал указанным лицам о предстоящих обысках. Именно в связи с этим делом в кабинете руководителя САП установили прослушивающее устройство. Кроме того, Холодницкого подозревали в подстрекательстве свидетеля к ложным показаниям. Речь идет о деле по заявлению исполняющей обязанности министра здравоохранения. Уляна Супрун сообщала, что ей предлагали взятку в виде квартиры за то, чтобы она помогла больнице в Вишневом получить оборудование. Также руководителя САП обвинили в попытках влиять на расследование, связанное с декларациями высших должностных лиц.

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Вполне вероятно, что Назар Холодницкий останется на должности. Такое мнение в интервью НВ высказал директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов. Однако он отметил, что прогноз дальнейшей судьбы Холодницкого невозможен без обнародования фактов дисциплинарных нарушений, о которых говорил Юрий Луценко. Ведь они могут быть различными по степени тяжести. Леонов отметил чрезмерную медийность дела, но и опроверг предположения о давлении на Холодницкого подобным образом.

"Действительно, достаточно страстей бурлило вокруг этой ситуации. Много эмоций внесены со стороны медиа и активистов, которые фактически заранее начали обвинять. Нужно соблюдать процедуру, в ходе которой и должно выясниться все до конца, в том числе по принятию решения об открытии уголовного производства. Только тогда стоит включаться в обсуждение ", - добавил политолог.

Как сообщало издание Insider, записанные разговоры Холодницкого не касались коррупции. Но в этих записях были зафиксированы антисемитские высказывания. По данным издания, эти факты могли повредить имиджу Холодницкого, которого в США рассматривали как одного из претендентов на кресло генпрокурора.

Назар Холодницкий сообщил, что уже вернулся из отпуска и готов предоставить объяснения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, сообщил Укринформ. Он добавил, что сначала почитает постановление и затем предоставит обоснованный ответ по каждому пункту.