Что известно о преемнике Кучмы в Трехсторонней контактной группе в Минске

16 октября заседание Трехсторонней контактной группы в Минске прошло с новым представителем от Украины

Украину в Минске вместо Леонида Кучмы будет представлять советник президента Петра Порошенко, дипломат Руслан Демченко, сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Официального представителя страны на переговорах в Беларуси президент представит позже, добавила Геращенко. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске еще 2 октября.

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Заседание группа 16 октября прошло уже без него. На его место назначен Руслан Демченко.

Краткая биография Руслана Демченко

Руслану Демченко 53 года. Он родился в Киеве. Окончил университет имени Шевченко. По специальности специалист по международным отношениям, референт-переводчик с английского языка. Карьеру в МИД он начал с должности третьего секретаря.

В 2014 году с 23 по 27 февраля Демченко исполнял обязанности министра иностранных дел

Работал вторым секретарем в посольстве Украины в США. Был заместителем руководителя управления Администрации президента Леонида Кучмы. В 2000 занял должность генерального консула Украины в Стамбуле. Затем был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Сербии и Черногории.

В 2005 году вернулся работать в секретариат президента. Занимал должность заместителя руководителя главной Службы внешней политики и руководителя Службы государственного протокола и церемониала. 5 лет Демченко руководил офисом Виктора Ющенко. В феврале 2010 года занял должность заместителя министра иностранных дел Константина Грищенко.

По март 2014 года был первым заместителем у руководителя МИД сначала Грищенко, затем Леонида Кожары. В 2014 году 5 дней - с 23 по 27 февраля - исполнял обязанности министра иностранных дел. В сентябре того же года президент Петр Порошенко назначил Демченко своим советником.

Кучма называл Демченко возможным преемником на посту нового представителя Украины в Минске и отмечал, что тот является профессионалом в дипломатической работе.

Понижение уровня переговорщика

Замена представителя от Украины в Минске - с Кучмы на Демченко - это понижение уровня переговорщика, отметил глава правления Майдана иностранных дел Богдан Яременко.

Это, по мнению эксперта, свидетельствует о том, что президент Порошенко не верит в этот процесс. К тому же эта замена воспринимается как аморальная из-за предыдущей деятельности Демченко, добавил эксперт. Во время работы в МИД во времена Кожара Демченко курировал российское направление.

"Демченко был тем человеком, который во время Революции достоинства фактически организовывал кампании по дезинформации, описывая события как экстремизм, терроризм. Это лишает его права представлять Украину на любых переговорах", - отметил Яременко.

Дипломатический опыт

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко сказал, что Демченко имеет серьезный опыт, но этого будет недостаточно.

"Для любого, кто бы там ни оказался, это будет неподъемной задачей, если другая сторона не захочет договариваться", - добавил Огрызко.

Как известно, в текущем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина будет настаивать на отмене фейковых выборов в ОРДЛО.

Ранее российское издание Коммерсант сообщило, что экс-президент Украины Виктор Ющенко является одним из главных претендентов на должность представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.