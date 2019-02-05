Что и кто стоит за отстранением Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава Сегодня, 19:08 975 Цей матеріал також доступний українською Facebook/Ульяна Супрун Ульяна Супрун Facebook/Ульяна Супрун

Ульяне Супрун запретили исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.



Такое решение принял Окружной административный суд Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, говорится в сюжете Радио НВ. Впрочем иск удовлетворен частично, то есть отстранить ее от исполнения обязанностей на период рассмотрения административного дела.

Решение суда вступает в силу во вторник, 5 февраля, и будет действовать до 5 февраля 2022 года. В тексте говорится, что Ульяне Супрун запрещают "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". Решение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

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Ульяна Супрун назвала этот иск "очередной атакой на трансформацию системы здравоохранения". В Министерстве здравоохранения Украины сказали, что о решении узнали из сообщений СМИ и сейчас работают с юристами.

Мосийчук vs Супрун

Супрун не может отдавать приказы, ставить подписи, сообщил нардеп Игорь Мосийчук. Он подал два иска в суд на Ульяну Супрун 1 февраля. В частности, обвинил Супрун в том, что она не компетентна для того, чтобы занимать должность. Еще одна причина иска – отсутствие доказательств ее отказа от иностранного гражданства, якобы Супрун еще работала в США.

Нардеп опроверг свою причастность к Одесской медицинской академии

"Премьер-министр должен безотлагательно провести с коалицией консультации и безотлагательно внести на рассмотрение украинского парламента кандидатуру министра здравоохранения. Будет это Ульяна Супрун, будет это кто-то другой, парламент выслушает, а это исключительные полномочия парламента, поинтересуется программой и примет решение по той или иной кандидатуре, предложенной главой правительства", – отметил Мосийчук.



Кроме того, нардеп опроверг свою причастность к Одесской медицинской академии и действия в ее интересах. Такие мотивы иска называла сама Ульяна Супрун на странице в соцсети.

Целенаправленная кампания

Происходит целенаправленная кампания против Супрун, связанная с огромными средствами, которые выделяет государство на медицинскую отрасль. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Вадим Денисенко.

Никто не мог упрекнуть Супрун в коррупционных скандалах

Он отметил, что ни один человек, критиковавший Ульяну Супрун в последние месяцы, не мог упрекнуть ее в коррупционных скандалах. А также отметил достижения Супрун на посту главы министерства.

"Видим ли мы сдвиги в медицине? Да, мы видим. Понимаем ли мы, что, в принципе, в области стали меньше воровать? Мы это понимаем. Борется ли Супрун с кражами в одной из самых коррумпированных отраслей? Борется. Можем ли мы сказать, что впервые вообще за все 25 лет независимости государство полностью обеспечено вакцинами? Да, мы можем. Слышали ли мы от одного из лидеров правящей партии в парламенте, что якобы нет вакцин от кори, а оказалось, что их более чем достаточно? Слышали. Поэтому очень много инсинуаций вокруг происходит", – отметил Денисенко.

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Противоречит законодательству

Пребывание на должности исполняющего обязанности министра в течение 2,5 лет по аналогии с другими актами противоречит законодательству. Специального законодательства в таком случае не существует. Согласно ему, на эту должность заместитель может назначаться на срок, не превышающий месяца. Об этом Радио НВ заявил судья-спикер Окружного админсуда Киева Богдан Санин.

Последствий для Ульяны Супрун не будет

А вторым существенным обстоятельством для запрета Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения стало наличие у чиновницы второго гражданства Соединенных Штатов, подтвердил судья.

Как утверждает судья, это не первый раз, когда исполняющий обязанности занимает должность министра дольше указанного срока, впрочем раньше не было соответствующих исков, суд не имеет прецедентов.

Последствий для Ульяны Супрун за это не будет, впрочем если она будет продолжать принимать решения после решения суда, то возможна дисциплинарная ответственность.

"Стоит обратить внимание, что в том случае, если кто-нибудь захочет обжаловать соответствующие решение в судебном порядке, суд, опять же, будет предоставлять им анализ с учетом всех обстоятельств", – отметил Санин.

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Утвердить на должность министра

Представление о назначении Ульяны Супрун должно было поступить от правительства. Тогда парламент мог бы утвердить ее на должность министра, заявил в эфире Радио НВ депутат от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Березенко.

Вопрос нужно было поднимать сразу, когда он появился

Он подчеркнул, пока парламент не примет решение о назначении руководителя Минздрава, ведомство может остаться без руководителя, а это противоречит принципу непрерывности власти.

К тому же, иск политиков против Супрун может быть инструментом в политической игре во время избирательной кампании, отметил Березенко. Решение же суда в основном базировалось на аргументах по компетенции, а не гражданстве, добавил депутат.

"Безусловно, министр должен быть гражданином Украины. Безусловно, она должна была определиться, какой паспорт оставляет. Я думаю, что это вопрос, на который она сама должна дать ответ. Но не может быть выборочного правосудия, то есть этот вопрос надо было сразу поднимать, когда он появился, а не обсуждать его, когда идет тяжелых такой зимний период для населения Украины", – отметил Березенко.

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Судебное заседание Окружного административного суда города Киева по Супрун назначено на 15 февраля.

Кабинет министров Украины возложил исполнение обязанностей министра здравоохранения на заместителя руководителя Минздрава Ульяну Супрун с 1 августа 2016 года.