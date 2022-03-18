Может ли Украина обойтись без членства в НАТО? Известные украинцы ответили на актуальный вопрос 18 марта, 10:37 Цей матеріал також доступний українською Украинцы размышляют, нужно ли стране членство в НАТО (Фото:NATO)

НВ расспросил известных соотечественников, нужно ли Украине членство в Североатлантическом Альянсе.

Анатолий Амелин, соучредитель, директор экономических программ аналитического центра Украинский институт будущего:

Вопрос уже стоит иначе: сможет ли НАТО обойтись без Украины? Мы оказались единственной силой, способной сдержать дикаря в центре Европы. Второго такого смельчака нет ни в Европе, ни во всем НАТО. И, похоже, уже не будет.



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Юрий Колесник, владелец сети ресторанов Файна Фамілія, La Veranda Kyiv, La Veranda Praha, Babiččina zahrada:



Думаю, Украина может не вступать в НАТО, но тогда нам нужна израильская модель, когда в течение нескольких десятилетий США активно поддерживала Израиль в военном отношении.



Сергей Стаховский, теннисист, собственник бренда Stakhovsky Wines, участник терробороны:



Я не политик или военный. Мое мнение субъективно. Считаю, что после победы у Украины будет очень мощное военное реноме. Страны — члены НАТО не примут Украину в свой состав (при условии, что Россия будет существовать), потому что они будут бояться мировой войны. У Украины будет уникальный шанс создавать новые альянсы со странами, не являющимися членами НАТО, например, Финляндия, Швеция, Молдова и Грузия.



Украина сейчас занимает центральное место в медийном пространстве, которое позволит нам, как мне кажется, иметь карт-бланш для любых действий, связанных с обеспечением безопасности украинской границы и Европы. ВСУ на НГУ уже являются эталонами профессионализма и отваги. Вполне возможно нам придется перейти на швейцарскую модель армии.



Александра Кольцова, певица, лидер группы Крихітка:



Нам нужны «шашечки» или ехать? Нам нужно ехать. Если это нельзя назвать НАТО, давайте все его признаки без НАТО. Пусть это будет гражданский, а не официальный альянс. Поэтому нам нужно много оружия, технологий, крепкое партнерство, голос, с которым считаются. И беззубая Россия рядом. РФ, инфицированная имперской бациллой и ненавистью, не исчезнет. Они будут нападать на другие страны снова и снова, и им нужно удалить зубы.



Это опасный пещерный сосед с ядерным статусом, которому чихать на все гарантии, достижения дипломатии, примеры мирного урегулирования, цивилизации, им чихать на права человека. Нам необходимо защищенное воздушное и морское пространство и сильная армия, чтобы давать им отпор следующие лет 200. Ведь они не сделали никаких выводов и «хотят повторять».



Александр Смирнов, партнер и совладелец агентства Tabasco:



Ответ очевиден: система международных обязательств полностью разрушена. Любое членство в любом союзе не стоит ломаного гроша. Значение имеет лишь внутренний ресурс страны. Европа и США уже покрыли себя несмываемым позором. Украина обретает субъектность ценой жизни своих детей. Это страшная правда. Страшная правда в том, что в мире снова работает только одно право — право сильного. Это и будет стратегией нашей страны.



Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса:



Конечно, вступление в НАТО стратегически важно и в долгосрочной перспективе должно стоять на повестке дня. Это позволит нам полностью интегрироваться в западную систему безопасности и обороны. Насколько этот вопрос стоит ставить на первое место в приоритетах в нынешних переговорах с россиянами, мне трудно сказать. Если статус «нейтральности» позволит остановить зверское убийство мирных жителей и дальнейшее разрушение всей инфраструктуры нашего государства, то я поддерживаю такую позицию нашего президента.



Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова:



Нужно трезво смотреть на реальное положение вещей на сегодня. Украина довольно успешно справляется с вторжением РФ, не являясь членом системы коллективной безопасности. То есть, по сути, Украина сейчас убедительно дает ответ на этот вопрос.



Второй момент относительно реалий. Существующая процедура присоединения любой страны к НАТО предполагает длительный период. То есть это бюрократия: приглашение, затем план действий по членству в НАТО, годовые национальные программы и т. д. Но вдруг что-то изменится, и Украине сразу дают приглашение, а на следующий день в Брюсселе на флагштоке поднимается флаг нашего государства, тогда я бы сказал — да.

Относительно альтернатив. Например, статус особого союзника США вне НАТО. На мой взгляд, это в разы более сильные гарантии. Потому что в данном случае решение будет приниматься президентом США, а не странами — членами НАТО. Даже если американский лидер проявляет нерешительность, есть двухпартийное единство Конгресса. То есть вероятность того, что США как союзник выступят в защиту Украины, в разы выше, чем в случае с НАТО. Другой вариант — уже существующий союз Украина — Польша — Великобритания. Ну, и еще идут дискуссии о других форматах — они могут быть значительно мощнее и надежнее, чем сейчас теоретическая возможность получение членство в НАТО в среднесрочной перспективе.



В конце концов, любая военная коалиция будет счастлива иметь в своем составе Украину, учитывая заслуги ВСУ и политические достижения руководства страны.



Андрей Пигулевский, основатель и владелец фермы Устрицы Скифии:



Очевидно, что мировая архитектура безопасности дала серьезную трещину. Противоречия в глобальном мире обострились, и уже идут разговоры о скорой Третьей мировой войне.



Считаю, что ближайшее будущее за малыми военными союзами, например, Украина, Великобритания, Польша и Турция. Малые военные союзы быстрее принимают решения, более гибки и будут более устойчивыми в горизонте 20−30 лет.



Успешное сопротивление Украины военному вторжению РФ обнажило слабость российской армии и факт того, что реальная военная мощь нашего северного соседа — это миф. Под такие же сомнения попадут и армии НАТО, Китая и Турции, в то время как ЗСУ на деле докажет свою боеспособность и готовность решать сложнейшие военные задачи.



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