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Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве

20 мая, 16:16
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Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве - фото

НВ

Павел Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал инициативу президента Владимира Зеленского о предоставлении двойного гражданства.

Об этом глава МИД написал в Facebook.

«Поздравляю Владимира Зеленского со вступлением в должность и началом президентства! Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем — вопрос двойного гражданства для иностранных украинцев, которые готовы помогать менять страну», — отметил дипломат.

По его словам, он «считал и будет считать этот шаг необходимым и адекватным».

Однако, Климкин отметил, что в случае наличия гражданства страны-агрессора — только после деоккупации Крыма и Донбасса.

«Это абсолютный must», — добавил министр.

Ранее, во время своей инаугурационной речи в Верховной Раде президент Владимир Зеленский обратился ко всем украинцам на планете и заявил о готовности предоставить гражданство тем, кто живет в других странах.

Спецтема   Зеленский — новый президент

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