«Полиграф — и все». Что будет с украинскими гражданами, «мобилизированными» на оккупированных территориях — объясняет Подоляк 22 сентября, 21:11 Михаил Подоляк призвал украинцев принудительно «мобилизированных» на оккупированных территориях, сдаваться в плен ВСУ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ объяснил, что будет с украинскими гражданами, «мобилизированными» на оккупированных территориях, если они сдадутся в плен Вооруженным силам Украины.



«Пусть они мобилизуются и придут на поле боя, все вместе перейдут на сторону Украины. Совершенно нормальный процесс. То есть вместе с командирами пусть переходят», — сказал Подоляк Радио НВ.

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Он заверил, что так как эти люди — граждане Украины, Россия не применит к ним никаких юридических претензий.

«Но с точки зрения нашего права они сдадутся в плен украинской армии. Безусловно, будут проведены определенные мероприятия, дабы выяснить, действительно ли они искренне не хотели воевать и искренне не поддерживали РФ. И все. Никаких юридических последствий для них не произойдет», — сказал советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что если люди добровольно сдадутся в плен, так как не хотят воевать со своей страной, они не будут попадать под действие никаких законов в Украине.

«Полиграф и все — все вопросы сняты», — заявил он.

20 сентября Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение», «вооруженный конфликт». Теперь в России будут строже наказывать за дезертирство, неявку на службу и добровольную сдачу в плен.

В тот же день марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

22 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» в РФ.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия продолжает принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, чтобы восполнить свои огромные потери.

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