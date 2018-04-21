Что делает Медведчук в Москве и зачем создан рот. Топ-5 цитат недели

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени поддерживает запрет орального секса в своей стране

Журнал Новое Время собрал самые яркие цитаты за прошлую неделю.

То, что я делаю в Москве, – выполняю просьбы президента Украины, господина Порошенко.

Виктор Медведчук, глава ГО Украинский выбор, в интервью Deutsche Welle рассказал о своих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Я считаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом.

Джеймс Коми, экс-глава ФБР, в интервью телеканалу ABC дал оценку действиям Дональда Трампа на посту главы государства.

Есть доказательства, что химатака в сирийской Думе была постановкой.

Сергей Лавров, глава МИД РФ, сделал заявление о химатаках в Сирии, жертвами которых стали более 70 человек.

Рот создан для еды, а не для секса.

Йовери Кагута Мусевени, президент Уганды, высказался за запрет орального секса в его стране.

Мы сможем сами производить ту продукцию без разрешения правообладателя.

Михаил Емельянов, зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, в ответ на введенные США антироссийские санкции заявил, что его страна сама будет производить аналоги американских товаров.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время №15 от 19 апреля 2018 года