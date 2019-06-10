Что бы сейчас не сделал Зеленский, все будет воспринято положительно — Любомир Мысив
У Владимира Зеленского есть два пути на посту президента Украины, отметил заместитель директора социологической службы Рейтинг Любомир Мысив.
Первый – уйти в полное забвение. Второй – на фоне огромного запросы на изменения реализовать реформы в Украине.
«Если говорить с точки зрения проведения реформ, то при политической воле их можно реализовать, потому что общество бы подхватило эти изменения. [...] Стимул для того, чтобы это изменить, огромен. [...] На сегодняшний день, что бы не сделал Зеленский, все будет хорошо», – отметил Мысов.
Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.
Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.
В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции было 227 депутатов.
После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.