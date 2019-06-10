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Что бы сейчас не сделал Зеленский, все будет воспринято положительно — Любомир Мысив

Вчера, 19:58
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Что бы сейчас не сделал Зеленский, все будет воспринято положительно — Любомир Мысив - фото

REUTERS/Francois Lenoir

Владимир Зеленский

У Владимира Зеленского есть два пути на посту президента Украины, отметил заместитель директора социологической службы Рейтинг Любомир Мысив.

Первый – уйти в полное забвение. Второй – на фоне огромного запросы на изменения реализовать реформы в Украине.

«Если говорить с точки зрения проведения реформ, то при политической воле их можно реализовать, потому что общество бы подхватило эти изменения. [...] Стимул для того, чтобы это изменить, огромен. [...] На сегодняшний день, что бы не сделал Зеленский, все будет хорошо», – отметил Мысов.

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Напомним, 20 мая Владимир Зеленский, официально вступив в должность президента, заявил, что распускает Верховную Раду.

Аргументом для роспуска парламента Зеленский назвал отсутствие коалиции фактически с 2016 года.

В то же время спикер парламента Андрей Парубий заявил, что у Зеленского не было оснований распускать Раду, поскольку на момент указа в коалиции было 227 депутатов.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля. Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Владимир Зеленский Рейтинг Радио НВ

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