«Принудительное выдворение». Как Украина будет восстанавливать гражданскую власть в Крыму и кто будет сопротивляться — Тамила Ташева 1 декабря, 06:37 Эксклюзив НВ Мобилизованные в российскую армию ждут отправку в гарнизоны на платформе вокзала в оккупированном Севастополе, 9 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Граждан Российской Федерации, которые за время оккупации Крыма решили жить на территории полуострова, будет ждать депортация в соответствии с нормами украинского законодательства и международного права, рассказала Радио НВ Тамила Ташева, постоянная представительница президента Украины в АР Крым.

— Что мы понимаем сейчас о том количестве россиян, которые переехали в Крым с 2014 года и что это за люди?

— Это очень разные люди, но их очень много. Следует отметить, что есть категории российских граждан, это военные, прокуроры, следователи, все специальные органы. Это представители судейского корпуса, журналисты. Есть гражданские, но обслуживающие аппарат фактически, это очень много медиков въехало, особенно среднего и высшего звена, то есть руководство медицинских учреждений. Это представители так называемой бюджетной сферы, учителя, работающие на оккупационные администрации.

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И это обычные граждане Российской Федерации, решившие, что для них теплее, интереснее, лучше жить на территории Крыма. Поэтому это очень разные категории, они в основном уезжали через разные стимулирующие программы, особенно это было в начале, когда я цитирую «Земской лекарь», например, была такая программа, или «Земской учитель», когда они стимулировали переезд на территорию полуострова таких категорий россиян, давали им возможности разных ипотечных кредитов по минимальным ставкам или выделяли очень часто бесплатно жилье для проживания.

Особенно в 2014−2016 годы активно с территории Российской Федерации они ехали, и это, по разным подсчетам, мы ссылаемся в основном на данные экспертной среды, определенные наши данные, конечно, есть — это от 500 до 800 тысяч человек, приехавших на территорию Крыма и проживающих на территории Крыма незаконно.

— Это немало, здесь возникает вопрос, что потом Украине с этими людьми делать?

— Конечно, это огромное количество людей, и фактор постоянной опасности для Украинского государства. У нас нет сомнений в том, что мы вернем территорию Крымского полуострова, но это будет постоянно такое население Российской Федерации, которое не позволит Украинскому государству развиваться, это первое. Второе — это постоянная опасность, потому что россияне говорят, что они якобы заботятся о своем населении и будут каждый раз приходить и защищать это свое так называемое российское население.

Поэтому у нас есть один ответ, мы не нарушаем никаких норм международного права в этом и уже есть инструменты в украинском законодательстве. Все эти лица находятся на территории Украины незаконно, они не приехали из пунктов пропуска Каланчак, Чаплынка или Чонгар, когда они еще были до полномасштабного вторжения, потому что нет пунктов через Российскую Федерацию. Нет Керченского моста, это все нелегальные въезды.

Они должны въезжать, во-первых, через украинские пункты пропуска, во-вторых, должны сделать запрос на возможность проживания на территории Украины, ведь однозначно Крым является составной частью Украинского государства, поэтому они должны делать такой запрос.

Там была специальная процедура в украинских миграционных органах, они этого не делали, заведомо поднимали украинское законодательство, думали, что тема Крыма закрыта, в том, что на это всегда ссылались российские чиновники, политическое руководство Российской Федерации. Мы говорим и всегда говорили, что тема Крыма не закрыта, мы будем однозначно деоккупировать территорию Крымского полуострова, поэтому, конечно, будем просить их выезжать с территории Крыма.

Понятно, что часть из них уедет сама, мы уверены в этом. Те, кто не уедут сами, есть такое понятие, как принудительное выдворение в действующем украинском миграционном законодательстве и в миграционном законодательстве всех стран. Потому что если гражданин другой страны пересек границу незаконно, происходит принудительное выдворение, поэтому схема едина.

А остальные люди, возможно, родственники политзаключенных, у нас есть такие знакомые, или адвокаты политических заключенных, те, кто содействовали и помогали, очень часто тайно, но украинским властям предоставляли какую-то информацию, украинским Вооруженным силам. Конечно, некоторые исключения будут для таких граждан, они смогут официально подать заявку на миграционные украинские органы и получить официально виды на жительство.

А потом уже следовать по процедуре, если на это будут основания получения украинского гражданства. Но это не происходит сразу, а спустя некоторое время, как это было до полномасштабного вторжения или даже до войны 2014 года, так и сейчас это будет происходить. Есть нормы украинского и международного права, позволяющие это сделать.

— По поводу принудительного выселения. Мы понимаем, что это не будет полмиллиона человек, но даже десятки тысяч, 100 тысяч — это тоже достаточно большое количество людей.

— Эта процедура называется принудительным выдворением, на самом деле очень важно об этом говорить. Это официальная процедура, это не так как очень часто, особенно сейчас, россияне обсуждают мою колонку, которую я посвятила этой теме, что они депортируют людей. Это не депортация, которая была в 1944 году, это не стоит даже сравнивать, потому что депортация была незаконной, это был акт геноцида, когда весь невинный народ посадили в товарные вагоны без документов, без ничего, только по незаконному решению советской власти, сталинского режима. И выселили на территорию стран Центральной Азии, это совсем другая история.

Здесь мы будем действовать согласно международному праву, украинскому праву и тех механизмов, которые уже есть. Лицо находится на территории Украины незаконно, что мы должны делать, помогать ему в том, чтобы оно незаконно находилось? Да, это большое количество людей, мы это понимаем, им будет предоставлена возможность затем подавать заявки на получение возможности проживания на территории, и не сразу, сначала они должны уехать.

Но я уверена, что большинство людей после того, как будут заходить наши Вооруженные силы на территорию Крыма, когда начнет функционировать и восстанавливаться публичная власть на территории Крыма, они сами будут выезжать с полуострова.

— О продвижении Вооруженных сил Украины к территории Крыма мы недавно видели публикацию The Economist, где выражалось сомнение, что западные партнеры будут поддерживать деоккупацию Крыма так же, как и других оккупированных земель.

Мол, там будет много жертв, сравнивали это с прошлыми крымскими войнами, хотя сравнивать события XIX—XX вв. с нынешним временем некорректно. Как вы думаете, столкнемся ли мы с определенным сопротивлением отдельных наших партнеров во время деоккупации полуострова?

— Скажем так, некоторые эксперты уже сейчас говорят о том, что это угроза использования ядерного оружия, что приведет к новой волне агрессии со стороны России. Здесь наш ответ единственный, а какой еще уровень агрессии, какой еще уровень действий со стороны Российской Федерации мы не видели? Угроза применения тактического ядерного оружия существует и в отношении Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, эти области тоже являются якобы составными частями [РФ], по утверждениям Российской Федерации, РФ.

Потому что они приняли их официально в свой состав, и сейчас любые действия украинских вооруженных сил и то, что мы совершаем контрнаступательные действия, освобождаем Херсон и т. д. , это тоже может быть рассмотрено как «покушение на территориальную целостность РФ». Соответственно, вызвать какие-то дополнительные так называемые жесткие меры, как их называют некоторые наши международные партнеры.

Эксперты обсуждают, международные журналисты постоянно нас спрашивают, но мы каждый раз говорим о том, что, во-первых, мы освобождаем не только территории, а освобождаем людей, которые там находятся как заложники. Это единственная возможность для выживания коренного крымскотатарского народа, потому что уровень репрессий, который происходит в отношении крымских татар, вопиющий, и особенно то, что происходит сейчас.

То, что сейчас происходит незаконная мобилизация, когда на войну отправляют украинцев, крымских татар, чтобы фактически уничтожить наше население. Поэтому мы должны делать то, что мы должны делать, и не может быть никаких компромиссов по территориальной целостности. Это единственный ответ, который мы можем давать нашим международным партнерам.

— Что мы сейчас понимаем о характере пребывания российских военных в Крыму, что они там делают и какова ситуация с вооруженными силами России, их [количество] увеличилось, уменьшилось?

— Они то увеличиваются, то уменьшаются, постоянно занимаются переброской войск и до 24 февраля, и осенью, 2021 года, и весной 2021-го тоже увеличивали контингент вооруженных сил РФ. Спустя некоторое время определенное количество тысяч человек уменьшали, но да, они находятся в постоянной боевой готовности, плюс когда они выходили из территории Херсона, направлялись в первую очередь в Крым, сейчас очень много военных на территории полуострова.

Понятно, что они будут проводить переброску своих войск, и вполне возможно, к востоку нашего государства, но их там действительно очень много. Это ключевое, что я могу комментировать. Я не военный человек, для этого есть наш Генштаб, чтобы такие вопросы комментировать.

— Мы видим, в Офисе президента постоянно дают прогнозы по деоккупации Крыма, говорят о возвращении через полгода. Не слишком ли смело делать такие прогнозы?

— Я не могу комментировать позиции отдельных представителей Офиса президента. Главное, что от себя могу сказать, конечно, мы надеемся на скорейшее возвращение Крыма, потому что каждый день невозвращения — это человеческие жизни, украинские жизни, это первое. Второе: я не могу сказать, когда точно произойдет деоккупация, единственное, что могу утверждать— стойкое ощущение, что Крым будет возвращен под контроль украинского государства гораздо раньше, чем мы ожидали в 2021 году.

Сейчас мы понимаем, что у нас нет никаких возможностей оттягивать этот процесс, поэтому мы понимаем, что если в 2021 году, когда мы утверждали стратегию деоккупации и реинтеграции, мы даже прописывали, что приоритетным механизмом, инструментом для деоккупации будет политико-дипломатический путь. Но в стратегии мы не исключали использования военного элемента.

Сейчас мы понимаем, что деоккупация Крыма будет происходить гибридным путем, на политико-дипломатическом уровне мы используем инструменты Крымской платформы прошлогодней, инаугурационный парламентский саммит в этом году мы провели, даже несмотря на войну, два полноценных саммита. Будем использовать военные элементы, уже все наши военные люди, руководство государства заявило, что без этого военного элемента не обойтись по деоккупации Крыма.

Конечно, на территорию Крыма будут первыми заходить военные, несмотря на то, в какой пропорции, назовем это так, будет использоваться элемент политико-дипломатический и военный. В любом случае, будут заходить наши Вооруженные силы и сопротивления на территории полуострова ВС Украины, мы не думаем, что будет очень много. Сопротивления, скорее всего, не будет, потому что там находятся вооруженные силы Российской Федерации, очень много агентов ФСБ и т. д.

Но подавляющее большинство людей, как мы это видели в августе или после [подрыва] Керченского моста, многие россияне начали уезжать из Крыма, и очень активно. Их эта тема беспокоит, они не очень хотят уезжать, но уезжают. Та часть людей, которая будет оставаться — это, скорее всего, через некоторое время, когда уже начнется угроза прихода украинских ВС, они тоже решат возвращаться на территорию Российской Федерации. Поэтому сопротивление будет в большинстве своем от российских военных, а не со стороны гражданского населения.