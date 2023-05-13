Крестовый подход: Александр Ткаченко о будущем Лавры и ТВ, «ласковой» украинизации деоккупированного Крыма и Донбасса — интервью NV 13 мая, 08:23 NV Премиум Борьба за культуру. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что будет с украинскими СМИ (Фото:NV)

Каким образом министр культуры Александр Ткаченко планирует убрать из Киево-Печерской лавры «московскую» церковь и что он, как бывший топовый медиаменеджер, предсказывает отечественному телевидению и социальным сетям.

Полномасштабное российское вторжение вынудило присоединиться к военным действиям всю государственную машину Украины. Не все при этом взяли в руки оружие.

Свою войну ведет даже отечественное министерство культуры с различными проявлениями российского влияния. Самым горячим фронтом этой борьбы для главы ведомства Александра Ткаченко стала Киево-Печерская лавра: Минкульт инициировал расторжение договора аренды с УПЦ МП на нижнюю часть святыни, но представители этой церкви отказываются покидать ее.

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Прежде об этом, а также о других культурных «фронтах» NV и поговорил с Ткаченко.

— Что сейчас происходит в Киево-Печерской Лавре?

— Указом Министерства была создана соответствующая комиссия после решения правительства о прекращении действия соглашения [аренды между УПЦ МП и госзаповедником], которое было заключено во времена Януковича. Соответствующее решение самого заповедника имеет целью подписать акты приемки-передачи и взять на себя физическое управление объектов, находящихся на территории Нижней Лавры. То есть заповедник должен вернуть себе собственный функционал с точки зрения того, чтобы управлять от имени государства принадлежащей ему собственностью.

— Я общался с директором заповедника, прошелся по самой территории. Меня поразило, как там много новостроек. На некоторые из них нет разрешения, у некоторых его отобрали. Были вмешательства в исторические памятники, например, ставили пластиковые окна и все остальное. Как это произошло? Что с этим делать?