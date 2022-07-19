«Незащищенная институция». Что будет с СБУ после Баканова — интервью с секретарем комитета по нацбезопасности Романом Костенко 19 июля, 16:14 Эксклюзив НВ Роман Костенко (Фото:Роман Костенко / Facebook)

Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины. «В зале его не было. Разбирательство было достаточно формальным», — написал народный депутат Ярослав Железняк.

Радио НВ пообщалось с секретарем комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романом Костенко, чтобы выяснить, за что уволили Баканова, насколько сильно влияние Офиса президента на силовую структуру и что ждет СБУ в будущем.

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— Василий Васильевич Малюк сейчас исполняет обязанности главы СБУ? Что вы можете о нем сказать, кроме того, что он служил в подразделении К (коррупция, контрабанда, организованная преступность)? Многие говорят, что, возможно, во время войны он нужная кандидатура? Как оцениваете перспективу, что его назначат полноценным главой? Насколько он связан с замглавы Офиса президента Олегом Татаровым? Ну гулял на его дне рождения, ну выпил за его здоровье, но, возможно, есть более глубокие связи?

— Я не знаю о его привязке к Татарову. То, что был на дне рождения… Они там все же из системы, Татаров отвечает за силовиков, а он был замглавы СБУ. Думаю, поэтому они между собой все или друзья, или знакомые. Однозначно, не может быть такого, что кто-то назначен в Службу безопасности без согласования с Офисом президента. Ну, такая у нас уже демократия. Пытаемся ее строить, но до конца еще не достроили: все на себя пытаются максимум полномочий [взять]. Иногда люди (помощники) в Офисе президента (не иногда, а всегда) играют более значительные роли, чем министр.

Я его мало знаю, но выступаю более концептуально: за то, что мы хотели делать реформу, и в Службе должен быть человек, например, разбирающийся в контрразведке во время войны, борьбе со шпионами. [Человек], который сможет не просто разбираться, а наладить все процессы — это гораздо сложнее. Здесь меньше пиара, потому что дела могут идти годами и больше гораздо ответственности.

— А у Малюка такого опыта нет, я правильно поняла?

— Насколько я знаю, он от опера (оперативного сотрудника — ред. ) и до заместителя главі СБУ работал в основном на должностях по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Это немного не тот функционал, который нужен во время войны.

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