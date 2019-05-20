«Работаем дальше»: Супрун не намерена уходить в отставку
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не планирует уходить в отставку с должности руководителя Минздрава Украины.
«Работаем дальше. Решение об отставке правительства остается в компетенции премьер-министра», - заявила глава Минздрава в комментарии Укринформу.
Супрун подчеркнула, что реформирование системы здравоохранения продолжается, и уже есть первые успешные изменения в медицинской отрасли.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
После принятия присяги в сессионном зале Зеленский предложил уйти в отставку Кабинету министров.