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«Работаем дальше»: Супрун не намерена уходить в отставку

20 мая, 16:45
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«Работаем дальше»: Супрун не намерена уходить в отставку - фото

Минздрав

Ульяна Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что не планирует уходить в отставку с должности руководителя Минздрава Украины.

«Работаем дальше. Решение об отставке правительства остается в компетенции премьер-министра», - заявила глава Минздрава в комментарии Укринформу.

Супрун подчеркнула, что реформирование системы здравоохранения продолжается, и уже есть первые успешные изменения в медицинской отрасли.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

После принятия присяги в сессионном зале Зеленский предложил уйти в отставку Кабинету министров.

Теги:   Минздрав Украины Уляна Супрун

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