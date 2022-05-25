«Победы в войне будут поэтапными». Украина имеет моральное право поднять сине-желтый флаг в Москве — Кошкина 25 мая, 15:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинский флаг развевается возле разрушенного дома в селе Мощун, Киевская область, Украина, 19 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Шеф-редактор издания Lb.ua Соня Кошкина рассказала в эфире Радио НВ, что, по ее мнению, Украина будет считать победой в войне с Россией.

Война России против Украины — главные события 25 мая

«Думаю, что это будет происходить поэтапно — слона нужно есть кусочками. Для меня победой на первом этапе будет, как говорит [президент] Владимир Зеленский, возвращение к границам, действующим на 24 февраля. Второй этап — это возвращение украинского Крыма и Донбасса», — убеждена Кошкина.

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Журналистка продолжила, что затем нужно будет определиться с необходимостью третьего этапа — ведение войны на территории России.

«Одно дело — нам обороняться в пределах своих границ, но мы прекрасно знаем, что внутри армии есть настроения о том, что неплохо бы поднять украинский флаг над Красной площадью. Нужно ли оно нам? Большой вопрос. Но моральное право у нас такое есть точно. И как дальше будут развиваться события, я не знаю. Сейчас я не готова об этом говорить, потому что рано, но моральное право ответить врагу на его территории у украинцев точно есть», — уверена Кошкина.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ заявил, что считал бы победой выход ВСУ «без лишних потерь» на линию разграничения по состоянию на 24 февраля.

Советник главы ОП Алексей Арестович вскоре отметил: «Если переговоры провалятся или на них не пойдут, мы будем забирать Крым и Донбасс тоже военным путем».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что еще до конца 2022 года ВСУ могут перейти административную границу с временно оккупированным РФ Крымом.

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