«Боевая ничья» как один из шести сценариев. Когда возможен и что означает для Украины выход на рубежи 24 февраля в 2023 году — Фесенко 3 января, 15:55 Украинские военные на линии фронта возле Бахмута, Донецкая область, 30 декабря 2022 (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Фесенко озвучивает и детально описывает шесть гипотетически возможных сценариев полного или временного завершения войны в Украине в 2023 году, кратко это такие варианты:

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военная победа России ( политолог называет ее наименее вероятным, поскольку « героическое сопротивление украинского народа и успешные действия ВСУ разрушили этот сценарий»;

политолог называет ее наименее вероятным, поскольку героическое сопротивление украинского народа и успешные действия ВСУ разрушили этот сценарий»; мирный договор между Россией и Украиной ( тоже маловероятен, поскольку после аннексии РФ четырех временно оккупированных областей Украины исчезла даже теоретическая вероятность любого компромисса);

тоже маловероятен, поскольку после аннексии РФ четырех временно оккупированных областей Украины исчезла даже теоретическая вероятность любого компромисса); возникновение прямого военного конфликта между Россией и НАТО , включая риск глобальной ядерной войны (сценарий маловероятен из-за своей фатальности);

, включая риск глобальной ядерной войны маловероятен из-за своей фатальности); замораживание войны — де-факто неопределенная и нестабильная пауза перед новой войной ( наиболее неоднозначный и, по сути, тупиковый сценарий — возникновение равновесия военных потенциалов противоположных сторон, стабилизация линии фронта и переход боевых действий в позиционную фазу на достаточно длительный период, то есть около года, а возможно и дольше);

— де-факто неопределенная и нестабильная пауза перед новой войной наиболее неоднозначный и, по сути, тупиковый сценарий — возникновение равновесия военных потенциалов противоположных сторон, стабилизация линии фронта и переход боевых действий в позиционную фазу на достаточно длительный период, то есть около года, а возможно и дольше); полное освобождение оккупированных территорий — завершение войны либо в результате выхода ВСУ на украинско-российскую границу 1991 года и фактического прекращения военных действий, либо путем подписания ( представителями ВСУ) договоренности о прекращении военных действий по линии украинско-российской границы 1991 года;

— завершение войны либо в результате выхода ВСУ на украинско-российскую границу 1991 года и фактического прекращения военных действий, либо путем подписания представителями ВСУ) договоренности о прекращении военных действий по линии украинско-российской границы 1991 года; «боевая ничья» — умеренно-оптимистический сценарий постепенного ( поэтапного) освобождения большей части оккупированных территорий, за исключением Крыма и, возможно, части Донбасса ( очень условно — это выход украинской армии на приблизительные рубежи 24 февраля 2022 года).

Последний сценарий выхода на рубежи 24 февраля, по мнению Фесенко, может стать возможным при следующих условиях:

достаточно успешные наступательные действия ВСУ;

относительно стабильная военно-техническая и экономическая поддержка Украины со стороны международных партнеров;

военно-политическое и экономическое ослабление России, но без возникновения системного внутреннего кризиса;

стабилизация линии фронта на административной границе с Крымом и, возможно, на Донбассе.

В этом случае военные действия через некоторое время могут завершиться техническим соглашением о временном (но не определенном во времени) прекращении огня. Вопрос об освобождении Крыма тогда перейдет в дипломатическую плоскость, прогнозирует политолог.

«Такой сценарий может сработать и в результате позиции наших международных партнеров, которые будут опасаться рисков применения РФ тактического ядерного оружия в случае наступления украинских войск на Крым. Если в украинском обществе возникнет ощутимый запрос на завершение войны даже без освобождения Крыма, это также будет способствовать данному сценарию», — рассуждает Фесенко.

Внутриполитическая ситуация в Украине, по его словам, при таких условиях будет разворачиваться противоречиво. Возникнет критика по поводу неполного освобождения всех оккупированных территорий. Но одновременно будет и удовлетворение от освобождения территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля 2022 года. Вопрос о продолжении военного положения будет решаться в зависимости от ситуации на фронте, а также внутриполитической ситуации. Парламентские выборы с высокой вероятностью будут перенесены на 2024 год и пройдут после президентских выборов.

Полный текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.

