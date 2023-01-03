«Боевая ничья» как один из шести сценариев. Когда возможен и что означает для Украины выход на рубежи 24 февраля в 2023 году — Фесенко
Украинские военные на линии фронта возле Бахмута, Донецкая область, 30 декабря 2022 (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
От того, по какому из шести сценариев будут развиваться события на фронте, будет зависеть и внутриполитическая жизнь в Украине, пишет украинский политолог Владимир Фесенко в спецвыпуске журнала NV Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist.
Фесенко озвучивает и детально описывает шесть гипотетически возможных сценариев полного или временного завершения войны в Украине в 2023 году, кратко это такие варианты:
- военная победа России (политолог называет ее наименее вероятным, поскольку «героическое сопротивление украинского народа и успешные действия ВСУ разрушили этот сценарий»;
- мирный договор между Россией и Украиной (тоже маловероятен, поскольку после аннексии РФ четырех временно оккупированных областей Украины исчезла даже теоретическая вероятность любого компромисса);
- возникновение прямого военного конфликта между Россией и НАТО, включая риск глобальной ядерной войны (сценарий маловероятен из-за своей фатальности);
- замораживание войны — де-факто неопределенная и нестабильная пауза перед новой войной (наиболее неоднозначный и, по сути, тупиковый сценарий — возникновение равновесия военных потенциалов противоположных сторон, стабилизация линии фронта и переход боевых действий в позиционную фазу на достаточно длительный период, то есть около года, а возможно и дольше);
- полное освобождение оккупированных территорий — завершение войны либо в результате выхода ВСУ на украинско-российскую границу 1991 года и фактического прекращения военных действий, либо путем подписания (представителями ВСУ) договоренности о прекращении военных действий по линии украинско-российской границы 1991 года;
- «боевая ничья» — умеренно-оптимистический сценарий постепенного (поэтапного) освобождения большей части оккупированных территорий, за исключением Крыма и, возможно, части Донбасса (очень условно — это выход украинской армии на приблизительные рубежи 24 февраля 2022 года).
Последний сценарий выхода на рубежи 24 февраля, по мнению Фесенко, может стать возможным при следующих условиях:
- достаточно успешные наступательные действия ВСУ;
- относительно стабильная военно-техническая и экономическая поддержка Украины со стороны международных партнеров;
- военно-политическое и экономическое ослабление России, но без возникновения системного внутреннего кризиса;
- стабилизация линии фронта на административной границе с Крымом и, возможно, на Донбассе.
В этом случае военные действия через некоторое время могут завершиться техническим соглашением о временном (но не определенном во времени) прекращении огня. Вопрос об освобождении Крыма тогда перейдет в дипломатическую плоскость, прогнозирует политолог.
«Такой сценарий может сработать и в результате позиции наших международных партнеров, которые будут опасаться рисков применения РФ тактического ядерного оружия в случае наступления украинских войск на Крым. Если в украинском обществе возникнет ощутимый запрос на завершение войны даже без освобождения Крыма, это также будет способствовать данному сценарию», — рассуждает Фесенко.
Внутриполитическая ситуация в Украине, по его словам, при таких условиях будет разворачиваться противоречиво. Возникнет критика по поводу неполного освобождения всех оккупированных территорий. Но одновременно будет и удовлетворение от освобождения территорий, которые Украина контролировала до 24 февраля 2022 года. Вопрос о продолжении военного положения будет решаться в зависимости от ситуации на фронте, а также внутриполитической ситуации. Парламентские выборы с высокой вероятностью будут перенесены на 2024 год и пройдут после президентских выборов.
Полный текст опубликован в спецвыпуске журнала NV Світ попереду 2023 по эксклюзивной лицензии The Economist. Републикация запрещена.