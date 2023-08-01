«Мрачная тема». Украина имеет план на случай гибели Зеленского — Politico 1 августа, 13:02 Владимир Зеленский в Донецкой области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина имеет план на случай убийства Россией президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico.

В статье сказано, что украинские политики и аналитики не хотят публично обсуждать эту «мрачную тему», но план существует. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил следующее: «У украинцев есть планы — о которых я не собираюсь говорить или вдаваться в какие-либо подробности — обеспечить то, что мы бы назвали „преемственностью правительства“, так или иначе», — сказал он в интервью CBS News в прошлом году.

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В материале сказано, что статус Зеленского как символа праведной, по мнению Запада, борьбы, его способность умолять и ругать своих союзников, пока не добьется своего, его готовность нагло прокладывать себе дорогу к фронтовым фотосессиям и выступлениям в парламенте — все это попало в яблочко.

Издание пишет, что в случае убийства Зеленского в состав Совета управляющих, скорее всего, войдут глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников. Главнокомандующим останется Валерий Залужный.

Когда Зеленского спрашивали, беспокоит ли его попытка убийства со стороны России, он ответил, что не может себе этого позволить.

«Если бы я постоянно думал об этом, я бы просто замкнулся в себе, как сейчас не выходящий из своего бункера Путин… Конечно, мои охранники должны думать о том, как не допустить этого, и это их задача. Я об этом не думаю», — сказал глава государства.

Издание пишет, что кремлевским заговорщикам было бы полезно прочитать статью, написанную учеными Бенджамином Джонсом и Бенджамином Олкеном для Национального бюро экономических исследований Америки (NBER) о влиянии на институты и войну 59 убийств национальных лидеров, которые произошли между 1875 и 2004 годами.

«Убийства автократов вызывают существенные изменения в институтах страны, а убийства демократов — нет», — заключили они.