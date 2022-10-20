«Огромная катастрофа». Данилов рассказал о последствиях, если россияне подорвут Каховскую ГЭС

20 октября, 11:36
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Алексей Данилов (Фото:ОПУ)

Алексей Данилов (Фото:ОПУ)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ, вероятно, может прибегнуть к подрыву Каховской ГЭС, но это навредит прежде всего ей, потому что водоснабжение оккупированного Крыма будет остановлено.

В комментарии 24 каналу он сказал, что что вопрос водоснабжения оккупированного полуострова является важным для российских захватчиков.

Секретарь СНБО отметил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции приведет к катастрофе с огромным количеством человеческих жертв.

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«Если они прибегнут к таким вещам, то никакого водоснабжения в ближайшие годы туда быть не может… Другое дело, что они могут уничтожить агрегаты, которые там есть и которые производили электроэнергию для нашей страны. Это они могут сделать, у нас есть информация об этих вещах», — подчеркнул Данилов.

Ранее Американский институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские власти готовят информационную почву, чтобы оправдать планируемое отступление россиян и значительные территориальные потери в Херсонской области.

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Эксперты отметили, что обвинения генерала Сергея Суровикина в адрес Украины — в частности ложь о якобы губительных для мирного населения планах ВСУ и затоплении Херсона — могут быть подготовкой к российскому удару по Каховской ГЭС, которая станет «операцией под фальшивым флагом».

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Каховское водохранилище ГЭС Алексей Данилов Война России против Украины

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