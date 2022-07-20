Депутат-скандал против депутата-проблемы. Почему поссорились «слуги» Николай Тищенко и Марьяна Безуглая и как отреагировала Банковая 20 июля, 18:26 Эксклюзив НВ Слуга народа на фоне скандала, спровоцированного Марьяной Безуглой, отобрала у Николая Тищенко полномочия главы закарпатской ячейки партии (Фото:Коллаж НВ)

В ОП устали от депутата-ресторатора Николая Тищенко, но на решительное наказание «неудобного» коллеги там не пойдут

Вечером 19 июля представители президентской партии Слуга народа (СН) громко заявили, что досрочно прекращают полномочия Николая Тищенко, депутата СН и кума главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака. Но с одним "но": скандального столичного ресторатора, ставшего скандальным парламентарием, оставили без полномочий всего-навсего главы Закарпатской облорганизации СН.

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Хотя 15 июля еще одна «слуга» — депутат ВР Марианна Безуглая — обратилась к руководству президентской политсилы с предложением исключить Тищенко из фракции СН и из партии: мол, тот неоднократно пренебрегал уставом и своими действиями дискредитировал политическую команду Владимира Зеленского.



Но Тищенко отделался "малой кровью": глава СН Елена Шуляк объяснила, что прекращение его «закарпатских» полномочий — следствие решения, что «партия должна ассоциироваться с ежедневной кропотливой работой по помощи фронту и укреплению тыла, проводимой тысячами членов нашей политической команды, а не с публичными скандалами, сомнительными пиар-акциями и ссорами».



Следовательно, Тищенко, который в течение трех лет работы в парламенте как раз и ассоциировался со скандалами, довольно мягко наказали за «репутацию».



Это, как рассказал НВ на условиях анонимности приближенный к Банковой собеседник в монобольшинстве, было максимальное наказание, которое могло достаться Тищенко. И дала ему ход именно Шуляк. Ведь ей пришлось столкнуться с креатурой правой руки Зеленского. «Ермак от Тищенко тоже уже устал, — объяснил этот собеседник. — Но на какие-то кардинальные репрессии по нему он, конечно, не пойдет».



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