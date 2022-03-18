Вывод Еврокомиссии относительно членства Украины в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев — Зеленский

18 марта, 14:03
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Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Владимир Зеленский (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вывод Европейской комиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

Об этом он написал в Twitter.

«Был предметный разговор с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вывод ЕК относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1504780468213985322

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.

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1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Евросоюз Украина Владимир Зеленский

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