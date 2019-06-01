Светлана Ройз
10 советов родителям. Как выстроить отношения с поколением Z
Питер Сантенелло
Украинский солдат
Мустафа Найем
Слуги и олигархи
Андрей Смирнов
Зеленский почуял зиму
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Членами Слуги народа захотели стать 20 тысяч человек — Разумков

Вчера, 09:53
Цей матеріал також доступний українською
Членами Слуги народа захотели стать 20 тысяч человек — Разумков - фото

НВ

Дмитрий Разумков

Глава политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что желание стать членами политсилы выразили около 20 тысяч человек.

Об этом сообщает 112 Украина.

«На сегодняшний момент на утро заявок на то, чтобы присоединиться к партии Слуга народа, было около 20 тысяч», — сказал Разумков.

Читайте также:

Журналисты выяснили, кто финансирует партию Слуга народа

По его словам, нардепы из текущего созыва Рады возможно будут представлять Слугу народа на мажоритарных округах.

«Если же мы говорим о бывших народных депутатах — я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии… Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии Слуга народа. На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков — люди подают заявки, проходят достаточно такой серьезный конкурс, это не просто написать „я хочу быть депутатом“ и на этом все заканчивается», — сказал глава партии.

Теги:   Досрочные выборы в ВР партия Слуга народа Дмитрий Разумков

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Футбол

Сегодня, 22:31

img
Коноплянка ведет переговоры с турецким топ-клубом — СМИ
Политика

Сегодня, 16:05

img
Официально. Кернес и Труханов стали сопредседателями партии Доверяй делам
События

Сегодня, 09:21

img
Медицинская реформа. Следующий год будет немного шоковым — Супрун

ТОП 3

Политика

Вчера, 08:14

img
Коломойский поставил подножку Зеленскому — Ехануров
9395
Политика

Вчера, 08:16

img
Коллективный президент. Кто помогает принимать решения Владимиру Зеленскому
6889
Политика

Сегодня, 19:22

img
Кернес хочет прямые переговоры с Россией: В первую очередь покаяться, что мы обвиняем друг друга
6873