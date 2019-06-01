Членами Слуги народа захотели стать 20 тысяч человек — Разумков Вчера, 09:53 Цей матеріал також доступний українською НВ Дмитрий Разумков НВ

Глава политической партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что желание стать членами политсилы выразили около 20 тысяч человек.

Об этом сообщает 112 Украина.

«На сегодняшний момент на утро заявок на то, чтобы присоединиться к партии Слуга народа, было около 20 тысяч», — сказал Разумков.

По его словам, нардепы из текущего созыва Рады возможно будут представлять Слугу народа на мажоритарных округах.

«Если же мы говорим о бывших народных депутатах — я сейчас не готов ответить, будут ли они, как члены партии… Речь о том, будут ли они баллотироваться от партии Слуга народа. На сегодняшний момент идет отбор мажоритарщиков — люди подают заявки, проходят достаточно такой серьезный конкурс, это не просто написать „я хочу быть депутатом“ и на этом все заканчивается», — сказал глава партии.