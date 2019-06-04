Член ВСК Рады по убийству Гандзюк: Нужно создать постоянную комиссию для контроля расследования некоторых преступлений 4 июня, 21:37 Цей матеріал також доступний українською samopomich.ua По мнению Сотник, Рада должна контролировать расследование некоторых резонансных дел samopomich.ua

Нардеп от партии Самопомич, член Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападения на Екатерину Гандзюк, Елена Сотник заявила в эфире Радио НВ, что работу комиссии, которая бы расследовала некоторые преступления надо сделать постоянной.



Сотник рассказала, что такую рекомендацию ВСК для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов даст следующем составу Верховной Рады.



Среди дел, расследование которых, по мнению депутата, должна контролировать парламентская комиссия, - убийство пятилетнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, в котором подозревают полицейских, события во Врадиевке, убийство журналиста Павла Шеремета и другие.

Напомним, Временная следственная комиссия в Верховной Раде для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов была создана 6 ноября 2018 года.

Екатерина Гандзюк скончалась в больнице 4 ноября 2018 года. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги 30-39% тела нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля 2018 года в Херсоне на нее было совершено нападение. Гандзюк облили концентрированной серной кислотой.