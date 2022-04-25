Уроженка Украины. Член Палаты представителей США приехала в Киев, чтобы отпраздновать Пасху со своей 88-летней бабушкой 25 апреля, 02:41 Цей матеріал також доступний українською Член Конгресса США Виктория Спартц (Фото:Representative Victoria Spartz / Facebook)

Виктория Спартц, первая уроженка Украины в Конгрессе США, приехала в Киев, чтобы побыть с родственниками во время праздновании православной Пасхи.

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Об этом сообщает CNN.

Член Палаты представителей отметила, что люди в Украине стараются отмечать Пасху, несмотря на войну в стране. Спартц посетила пасхальные богослужения со своей 88-летней бабушкой. Еще одна ее бабушка, которой 95 лет, также живет в Украине.

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Спартц рассказала, что беспокоится о безопасности родственников в Украине.

«Они не могли поверить после всего, что пережила Украина: Сталина, Вторую мировую войну, большая часть моей семьи была убита», — отметила она.

По ее словам, отец и мать ее 88-летней бабушки были расстреляны во время Второй мировой войны.

«Мир должен помочь Украине выиграть эту войну, вернуть мир в Европу и вернуть международный порядок. Это наша ответственность. Нужно больше давить на Россию», — сказала Спартц.

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