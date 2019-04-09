Член команды Зеленского отреагировал на обвинения в сотрудничестве с юристом Коломойского Вчера, 22:29 2626 Цей матеріал також доступний українською Кристина Бердинских/НВ Журналисты заявили, что Андрей Богдан скрыто работает в штабе Зеленского Кристина Бердинских/НВ

Эксперт команды кандидата в президенты Владимира Зеленского по вопросам электронного управления и народовластия Александр Мережко заявил, что тот факт, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан работает в предвыборном штабе шоумена никак не влияет на взгляды кандидата в президенты.

Об этом сообщает Громадське.

“Юрист - это как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан предоставлял какие-то юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит...То есть я не вижу никакой логической или юридической связи между тем, что он работал как специалист с кем-то, что это как-то меняет ситуацию имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского”, - сказал Мережко.

Мережко считает, что сейчас не у каждого есть желание объявлять о своем сотрудничестве со штабом Зеленского, чтобы не подвергаться опасности.

“Заявить открыто сейчас, что ты сторонник работаешь в команде Зеленского, в условиях безумного давления, в условиях такой грязной кампании, это, по-моему, достаточно такой мужественный шаг, поэтому может не каждый хочет это сделать”, - сказал представитель команды шоумена.

Напомним, что по данным расследования программы Наші гроші, адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан скрыто работает в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.