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Член команды Зеленского отреагировал на обвинения в сотрудничестве с юристом Коломойского

Вчера, 22:29
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Член команды Зеленского отреагировал на обвинения в сотрудничестве с юристом Коломойского - фото

Кристина Бердинских/НВ

Журналисты заявили, что Андрей Богдан скрыто работает в штабе Зеленского

Эксперт команды кандидата в президенты Владимира Зеленского по вопросам электронного управления и народовластия Александр Мережко заявил, что тот факт, что адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан работает в предвыборном штабе шоумена никак не влияет на взгляды кандидата в президенты. 

Об этом сообщает Громадське.

“Юрист - это как врач. Он помогает тем, кто обращается к нему. То есть тот факт, что господин Богдан предоставлял какие-то юридические услуги кому-то из известных людей это совсем не значит...То есть я не вижу никакой логической или юридической связи между тем, что он работал как специалист с кем-то, что это как-то меняет ситуацию имеет какое-то влияние на взгляды господина Зеленского”, - сказал Мережко.

Мережко  считает, что сейчас не у каждого есть желание объявлять о своем сотрудничестве со штабом Зеленского, чтобы не подвергаться опасности.

“Заявить открыто сейчас, что ты сторонник работаешь в команде Зеленского, в условиях безумного давления, в условиях такой грязной кампании, это, по-моему, достаточно такой мужественный шаг, поэтому может не каждый хочет это сделать”, - сказал представитель команды шоумена.

Напомним, что по данным расследования программы Наші гроші, адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан скрыто работает в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Игорь Коломойский Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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