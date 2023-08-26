Член антикорсовета рассказал новые детали о закупках курток для ВСУ

26 августа, 23:09
Поделиться:
Одежда для ВСУ (Фото:Татьяна Николаенко / Facebook)

Одежда для ВСУ (Фото:Татьяна Николаенко / Facebook)

Экс-директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий имел доверенность от министра на единоличное заключение контрактов министерства, а скандальный поставщик курток для ВСУ еще в 2022 году была фигурантом нескольких уголовных производств.

Об этом заявил член антикоррупционного совета при Министерстве обороны Татьяна Николаенко в Facebook.

Как сообщила Николаенко, на вопрос членов антикоррупционного совета, как проверялся поставщик формы для ВСУ, представители министерства в пятницу заявили, что на тот момент в министерстве еще не было антикоррупционного департамента, а министерство в закупке исходило из трех пунктов: скорость доставки товара, качество, и уже третьим критерием была цена.

Видео дня

«При этом, по словам представителей министерства, (бывший — ред.) руководитель департамента государственных закупок Богдан Хмельницкий имел доверенность от министра на единоличное заключение контрактов, и вся юридическая ответственность за них лежит на нем. Каким образом и где Хмельницкий нашел этого поставщика — неизвестно. Может, и не он, в Турцию летало много людей, в том числе и депутатов, в поисках производителей. Виновного вы вряд ли найдете. Человек, который вел непосредственно контракт, куда-то исчез, и это не первый контракт, с которым произошла такая неприятность», — написала Николаенко.

При этом, по ее информации, при заключении скандального контракта Минобороны по курткам для ВСУ на сумму 30 миллионов долларов проплата состоялась уже после доставки первой партии в Украину.

Читайте также:

Юрий Аристов, Анатолий Гунько, Богдан Торохтий и Андрей Холодов стали фигурантами скандалов за последние несколько недель (Фото:Фото со страниц в Facebook Юрия Аристова, Анатолия Гунько, Богдана Торохтия и Андрея Холодова) Политолог прогнозирует, что Слугу народа ждет еще более масштабная волна коррупционных сканадалов

«Это значит, заказ поставщик оплатил из своих. Поэтому как бытовая версия может быть, что он проплатил не очень известным компаниям кэшем и в таможенную декларацию внес оплату, осуществленную официально», — отметила Николаенко.

При этом она считает, что закупленные Минобороны скандальные куртки для ВСУ на самом деле «не летние», как об этом утверждало «Зеркало недели» в расследовании от 10 августа.

«Что касается веса, то и на заседании комитета парламента, и на встрече с членами антикорсовета представитель департамента Фидина сказал, что зимняя куртка может весить и 1,1 кг, и 0,8. Более того, если открыть то самое ТУ, которое фигурирует в рамках уголовного производства и было использовано Институтом судэкспертиз для исследования, то там можно найти требования к материалу, длине шва, размеру кулиски и прочее, но не требования по весу», — пишет член антикоррупционного совета.

Вместе с тем, как видно из реестра судебных решений, скандальный поставщик курток для ВСУ, турецкая компания «Vector avia…» еще в 2022 году стала фигурантом нескольких уголовных производств о хищении средств, некачественном товаре и подделке таможенных документов.

Национальная полиция расследует два производства, которые касаются поставок «Vector avia». Они были открыты 4 октября и 8 декабря 2022 года.

В одном из дел уже объявлены два подозрения: владельцу и директору компании Роману Плетневу, а также бывшему директору департамента закупок Минобороны Богдану Хмельницкому.

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

По версии следствия, Плетнев «имел устойчивые связи» со служащими МОУ и организовал поставку зимних курток и брюк, которые не соответствовали техническим требованиям. Речь идет, вероятно, о сентябре 2022 года.

В марте 2023 года в рамках расследования провели экспертизу. По ее результатам, поставленные куртки и брюки «не могут использоваться по своему целевому назначению». В частности, одежда не соответствует требованиям по верхнему материалу и прочностным характеристикам.

Роман Плетнев находится за границей. Полиция установила, что он выехал 5 марта 2022 года на автомобиле в направлении Турции и с тех пор не возвращался.

Суд дал разрешение на задержание Плетнева и заочно его арестовал. Второй фигурант Богдан Хмельницкий находится под стражей по подозрению в ряде коррупционных закупок.

Во втором деле, которое расследует полиция, речь идет о еще одной поставке 2,5 тысяч зимних курток и штанов для военных осенью 2022 года. В октябре того года сотрудники таможни сообщили, что водитель, который завозил в Украину товар от «Vector avia», предоставил ненадлежащие документы.

В этих документах не было отметок таможенных органов Молдовы, из которой заезжал автомобиль. При этом в кабине водителя нашли документы, в которых отличалась общая стоимость товара.

Читайте также:

Резников, комментируя слухи о своей отставке, говорит, что может уволиться и сам (Фото:REUTERS / Alkis Konstantinidis) Резников прокомментировал слухи о своей отставке: Могу уволиться и сам

Так, на украинской таможне товар был задекларирован стоимостью в 367,5 тысяч долларов, а на молдавской — 27,5 тысяч. Таким образом, разница в стоимости военной одежды составляла 340 тысяч долларов или 12,4 миллиона гривен.

По этому делу подозрения не объявляли, но одежда и документы были арестованы. 13 декабря 2022 суд снял арест с военной формы, а 21 марта 2023 — с документов.

Скандальная поставка, о которой узнали СМИ, состоялась 8−9 декабря 2022 года. То есть после того, как таможня поймала «Vector avia» на возможно поддельных накладных и непосредственно в те же дни, когда полиция начала расследование о некачественных куртках.

Племянник депутата от «Слуги народа» Геннадия Касая на момент поставок, которые расследуются полицией, еще был владельцем турецкой фирмы, он вышел из ее учредителей в феврале 2022 года.

В пятницу, 25 августа, Резников пообещал, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется ложью, Резников предлагает, нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а Ткачу — уйти из издания и на три года прекратить заниматься журналистикой.

Такое предложение Резников выдвинул после того, как 11 августа ZN.ua опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Одежда Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X