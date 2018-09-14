"Чист перед законом": Геращенко прокомментировал расследование НАБУ в отношении себя

Геращенко не волнуется из-за открытого в отношении него производства

Народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко прокомментировал расследование НАБУ по факту его возможного незаконного обогащения.

В комментарии Интерфакс-Украина Геращенко заявил, что НАБУ было обязано открыть уголовное производство согласно решению суда по обращению журналиста.

"Об этом сообщил журналист по фамилии Бигус. Он проводил расследование о том, что, по его мнению, у меня и у моей семьи недостаточно средств для аренды квартиры…Он обратился в суд, и суд обязал НАБУ открыть производство", - сказал нардеп.

Он подчеркнул, что не переживает в связи с открытием этого уголовного производства, поскольку "чист перед законом".

Ранее сообщалось, что НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения Антона Геращенко.

Уголовное производство зарегистрировано 6 сентября по части 34 статьи 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса