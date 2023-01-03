«Взрывом тела выбросило из здания». Смерть десятков оккупантов в Макеевке не первое массовое уничтожение мобилизованных — Казанский 3 января, 23:15 Эксклюзив NV Разбор завалов на месте уничтожения российских военных в оккупированной Макеевке, 3 января 2023 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Удар Вооруженных сил Украины по зданию ПТУ в оккупированной Макеевке лишь один из подобных, где из-за количества жертв российское командование было вынуждено признать потери хоть частично, рассказал в интервью Радио NV Денис Казанский, журналист.

— Буквально сожжены российские оккупанты в Макеевке. Вместо новогоднего салюта. Кстати, любопытная деталь, все это произошло во время выступления Путина. Они получили ад. Что вам известно о потерях россиян, убитыми и ранеными?

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— Я получил информацию из открытых российских источников. Я исследую эти Telegram-каналы, а также местные паблики и соцсети, где есть комментарии местных жителей. Там мы видели разные цифры. Минимальная цифра — это та, которую уже назвало российское Министерство обороны, официально сегодня признали, что там 63 погибших. Но все эти местные военкоры, как их называют, пишут в этих каналах, кто-то называет цифру погибших 200, это такая минимальная неофициальная цифра, а, например, Шарий называет цифру 520.

То есть там такие 200−300, это такое максимальное, говорят, что до 600 дойти, еще завалы эти разбирают. Мы видели фото, я выкладывал их. Там полностью разрушено это здание этого училища, ПТУ. И там главное на самом деле, от чего погибли эти люди, российские оккупанты, это даже не HIMARS, потому что они туда прилетели, но HIMARS не уничтожают здание полностью, там могло бы быть несколько десятков погибших, но на самом деле российское командование почему-то разместило там же вместе с людьми еще боекомплект, то есть склад оружия, снарядов, они взорвались.

И из-за этого взрыва здание было разрушено, и там почти не осталось живых. И тела этих российских захватчиков, я тоже выкладывал эти видео, тела лежали, этот поселок называется Путь Ильича, можно сказать, такое символическое название. И вот по этому пути Ильича валялись прямо на улицах тела, которых просто взрывом выбросило после первых попаданий в это здание.

— По вашей практике, каков коэффициент у россиян? Насколько нужно умножать, чтобы эта цифра была правдивой?

— Честно, я не знаю такого коэффициента, его как такового нет. Я думаю, это индивидуально, зависит от ситуации. Обычно они вообще не признают. Потому что опять-таки я видел по обсуждениям в этих российских каналах, как они обсуждали эту ситуацию, и сейчас они поднимают вопрос об ответственности российских командиров. И все соглашаются с тем, что это все случается, потому что российским командиром по большому счету просто наплевать на всех мобилизованных, для них эти солдаты — это просто такое пушечное мясо.