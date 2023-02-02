«Заработали» более 7 млн грн: чиновников Одесской ОВА подозревают в разворовывании денег на закупки для военных — полиция

2 февраля, 20:39
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Чиновники Одесской ОВА могут быть причастны к разворовыванию бюджетных денег (Фото:Нацполиция)

Чиновники Одесской ОВА могут быть причастны к разворовыванию бюджетных денег (Фото:Нацполиция)

Чиновников Одесской областной военной администрации подозревают в разворовывании бюджетных денег на закупку товаров военного и гуманитарного назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в четверг, 2 февраля.

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По данным следствия, на закупку продуктов было выделено 500 млн грн, а на закупку снаряжения и обмундирования для территориальной обороны и добровольцев Одессы — более 106 млн грн. Чиновники областной военной администрации придумали схему присвоения денег и покупали товары за завышенным ценам, а полученную разницу распределяли между ее участниками, заявили в полиции.

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Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция
Нацполиция
Фото: Нацполиция

По словам и.о. главы Нацполиции Украины Ивана Выговского, среди фигурантов — бывший замглавы Одесской ОВА, депутат Одесского облсовета и начальник отдела ОВА. Они получили подозрения в присвоении, растрате имущества или завладении имуществом через злоупотребление служебным положением. 2 февраля в Одесской ОВА и дома у фигурантов дела прошли обыски.

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«Установлено, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 млн гривен разница в стоимости достигла 7 млн. Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается», — заявил Выговский.

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Открыто уголовное дело по ч.5 ст. 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

10 января глава Одесской военной администрации Максим Марченко уволил своего заместителя Олега Муратова, которого накануне задержали на взятке. По данным следствия, Муратов пытался «отмазать» от тюрьмы одного из своих сотрудников за 35 тысяч долларов.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Одесская область Полиция Госзакупки Одесская ОГА Национальная полиция Украины Нацполиция Война России против Украины

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