Как чиновник времен Януковича Злочевский добился закрытия уголовных дел и превратился в топ-олигарха - расследование НВ Сегодня, 16:01 491 Цей матеріал також доступний українською Злочевский занимает 11 место в списке самых богатых украинцев с состоянием в $636 млн Фото: Energy Security For the Future

Николай Злочевский, топовый госчиновник времен Виктора Януковича, не только добился закрытия уголовных дел против себя, но и превратился в суперуспешного бизнесмена, добравшись до 11‑го места в списке самых богатых украинцев, пишет журнал Новое Время.

Крупный человек с бритой головой, который носит квадратные костюмы и не любит застегивать верхние пуговицы на рубашке.

Так британский журналист и писатель Оливер Буллоу описал в своей новой книге Земля денег (Money Land) Николая Злочевского, бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины времен Виктора Януковича, основателя газодобывающей группы Burisma Group.

Злочевский попал в книгу, опубликованную в этом году в Лондоне, не просто так. Буллоу рассказывает, что после Майдана в британской столице состоялась международная встреча представителей разных стран, на которой обсуждалось, как помочь Украине вернуть украденные соратниками бывшего президента Виктора Януковича деньги. И вскоре после нее Центральный уголовный суд в Лондоне арестовал $23,5 млн, обнаруженных на четырех счетах в банке BNP Paribas и принадлежащих газодобывающим компаниям Злочевского. Эти деньги поступили в Лондон из Латвии, пишет Буллоу. Британцы заинтересовались этими средствами, так как до Революции Достоинства Злочевский долгое время находился на госслужбе.

Но затем адвокаты Злочевского сумели снять арест. И в этом им помогли украинские правоохранительные органы, уверена Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции (ЦПК). А заведенное против экс-чиновника на родине уголовное дело закончилось уплатой 180 млн грн налогов бухгалтером его фирмы.

Исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк уверена, что снять арест с $23,5 млн Злочевского в Лондоне помогли украинские правоохранители / Фото: Наталия Кравчук / НВ

Злочевский умудрился сделать не только этот кульбит - он еще и стал успешным предпринимателем. Его украинский бизнес с каждым годом лишь расцветает.

В 2018‑м экс-соратник Януковича занял 11‑е место в списке самых богатых украинцев, который НВ составляет совместно с компанией Dragon Capital. Состояние Злочевского в рейтинге оценено в $636 млн, - это в 2,5 раза больше, чем было у него в 2013‑м, когда он впервые ворвался в рейтинг украинских богачей.

Слово “украинский” в применении к Злочевскому условно: до сих пор точно неизвестно, в какой стране сегодня проживает бывший чиновник.

Впрочем, раз в год он исправно появляется на публике в окружении европейских и американских экспертов в Монако, на форуме по энергетической безопасности, который Злочевский с партнерами и основал три года назад.

Его крепкие связи с мировыми чиновниками подтверждает и тот факт, что в набсовете Burisma числятся бывший президент Польши Александр Квасьневский и Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США.

“Его [Злочевского] сценарий сейчас - это отбеливание своего имиджа”, - говорит Виктория Войцицкая, народный депутат фракции Самопомощи, эксперт по энергетическим вопросам.

От СДПУ(о) до Клюева

Злочевский попал в большую политику в 2002‑м, став депутатом ВР по спискам скандально известной партии СДПУ(о), лидером которой являлся не менее скандальный Виктор Медведчук.

В 2003‑2005 годах Злочевский был главой Госкомитета природных ресурсов, затем четыре года депутатствовал с Партией регионов, а после еще пару лет руководил Госкомитетом материального резерва. В 2010‑м, когда Янукович пришел к власти, Злочевский возглавил Министерство охраны окружающей среды, потом стал министром экологии и природных ресурсов и сохранил портфель до 2012 года.

Именно в тот момент Burisma получила шесть новых лицензий на разведку газовых месторождений и четыре лицензии на газодобычу. “Лицензии Злочевский выдавал сам себе. Он был главным бюрократом в этом вопросе”, - объясняет Татьяна Чорновил, народный депутат от Народного фронта, которая в то время занималась антикоррупционными расследованиями.

Лицензии Злочевский выдавал сам себе. Он был главным бюрократом в этом вопросе Татьяна Чорновил

Поработав при Януковиче во главе Минэкологии, Злочевский передал этот портфель Эдуарду Ставицкому, а сам стал замом секретаря Совбеза - тогда им был ныне беглый Андрей Клюев.

Сергей Лещенко, народный депутат фракции БПП, говорит, что в те времена Злочевский был олигархом среднего звена и входил в неформальную группу Клюева. При этом никогда не отличался жадностью, так что легко находил со всеми общий язык.

В газодобывающий бизнес Злочевский попал в том же году, что и в политику. Тогда дочерние компании Burisma заинтересовались добычей углеводородов. В 2004‑м две из них, Эско-Сервис и Пари, получили лицензии на разведку и начали эксплуатировать первую скважину.

Но настоящая удача улыбнулась им, когда Злочевский возглавил Минэкологии. Чорновил объясняет: в газовом бизнесе главная проблема - это прохождение всех бюрократических процедур и получение лицензий на добычу. “Вопрос даже не в денежном эквиваленте, а именно в этом”, - объясняет депутат. Всей бюрократией как раз и заведовало Мин­экологии.

После революции Злочевский еще оставался в Украине, но затем, опасаясь уголовного преследования, выехал из страны.

Александр Онищенко, бизнесмен от газа и фигурант расследований НАБУ, рассказал НВ, что в январе 2016‑го встречался со Злочевским в Дубае. Там, скорее всего, и сегодня живет бывший министр.

Вопрос закрыт

В 2014‑м Каленюк внимательно следила за работой правоохранительных органов по уголовным делам, в которых фигурировал Злочевский. В октябре, например, ЦПК подал в Генпрокуратуру заявление о совершении экс-министром преступления. “Мы описали скважины, разрешения на которые он получил, работая министром”, - вспоминает Каленюк.

Тогда в ходе встречи со следователем ГПУ ее поразило количество папок по делу Злочевского в кабинете прокурорского работника - определенно, следствие шло очень активно.

Но Виталий Ярема, возглавлявший в тот момент Генпрокуратуру, не был, по мнению Каленюк, заинтересован в результате этой работы. Такой вывод она делает на том основании, что именно позиция ГПУ помогла снять арест с денег Злочевского в Лондоне.

Британцы направили в Украину запрос о международной правовой помощи по делу собственника Burisma и даже приезжали в Киев, чтобы создать международную следственную группу. Но после общения с местными правоохранителями передумали.

Британцы хотели от ГПУ информации о том, откуда появились арестованные ими на счетах Злочевского $23,5 млн. И не получили ее.

Зато, по словам Каленюк, Генпрокуратура выдала адвокату Злочевского справку о том, что его подзащитный не находится под подозрением и к нему нет официальных претензий. С этим документом в руках адвокат легко добился того, чтобы британские власти освободили миллионы бывшего министра.

А ГПУ то передавала дело в полицию, то возвращала его себе, а в январе 2015‑го даже объявляла Злочевского в розыск. Но деньги уже ушли.

Придя на должность генпрокурора, за собственника Burisma взялся Юрий Луценко.

Генпрокуратура выдала адвокату Злочевского справку о том, что его подзащитный не находится под подозрением и к нему нет официальных претензий

В июле 2016‑го он оценил убытки от неуплаты налогов компаниями Злочевского в 1 млрд грн, о чем заявил на специальном брифинге.

Но в итоге дело переквалифицировали. И после того, как Burisma заплатила 180 млн грн налоговых платежей, ГПУ в ноябре 2016‑го его закрыла.

После чего уже в конце года Злочевского заметили в одном венском ресторане в компании Игоря Кононенко, депутата от БПП и близкого соратника президента страны. Этого парламентария ряд экспертов считает человеком, имеющим влияние на ГПУ.

Сам Кононенко в процессе короткой и нервной беседы с НВ сообщил, что сейчас не общается со Злочевским, его газовый бизнес ему неинтересен, а фотографию со встречи в Вене назвал фотошопом.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) также занималось Злочевским. Два года назад его детективы установили, что часть лицензий компаниям группы Burisma выдана без согласования с местными советами, - а подобное одобрение по закону является обязательной нормой.

НАБУ попросило Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) обратиться с админиском в суд, чтобы аннулировать лицензии.

Но спецпрокуратура пропустила шестимесячный срок для подачи иска - в итоге суд отказался даже рассматривать этот вопрос.

Глава САП Назар Холодницкий рассказал НВ, что они затянули процесс не по своей воле: долго, мол, не могли получить ответ от профильной Госслужбы по гео­логии. А когда все же получили, то выяснилось: эта структура не видит оснований для аннулирования злополучных лицензий. Лишь после чего САП пошла судиться.

У НАБУ, как сообщили в пресс-службе бюро, остались еще два производства, в которых мелькает фамилия Злочевского.

Первое - по факту совершения неправомерных действий служебными лицами Мин­экологии во время выдачи в 2010‑2012 годах спецразрешений на пользование недрами ряду предприятий, в которых Злочевский является конечным бенефициаром.

Второе - по факту завладения деньгами госбюджета служебными лицами министерства во время закупки консультативных услуг по программному обеспечению.

Но персонально Злочевский по ним подозреваемым не проходит.

А еще отечественные правоохранители сняли этого бизнесмена с украинского и межгосударственного розыска.

Вышел в свет

Пока украинские и британские правоохранители проводили свои расследования, экс-министр занимался отбеливанием репутации. И начал с Лондона.

Оливер Буллоу рассказывает, что он входил в небольшую съемочную группу короткого документального фильма, который рассказывал две истории об Украине. Одна касалась как раз ареста все тех же $23,5 млн.

В процессе подготовки авторы обращались за комментариями в том числе к адвокатам Злочевского. Поэтому те знали о подготовке фильма, говорит Буллоу.

За несколько дней до премьеры, которая должна была состояться в небольшом лондонском кинотеатре пресс-клуба, там получили письмо от британской юрфирмы Peters&Peters, представляющей интересы Злочевского в Лондоне. Его смысл: фильм - клевета.

“К сожалению, из‑за этого письма маленький кинотеатр, где должен был быть показан фильм, решил не рисковать. А потом и все остальные решили не рисковать”, - вспоминает Буллоу. При этом он уточняет: клеветы не было.

Позже британец описал эту историю в своей книге.

Закрывая проблемные вопросы в Украине, Burisma начала обрастать зарубежными связями. В 2016‑м в ее набсовет вдобавок к оказавшимся там еще несколькими годами ранее Квасьневскому и Хантеру Байдену вошел также Джозеф Кофер Блэк, экс-руководитель Антитеррористического центра ЦРУ.

В том же году директором группы стала дочь Злочевского Карина.

И тогда же Злочевский вместе с князем Монако Альбером II и фондом Квасьневского основал Международный форум по энергетической безопасности ради будущего.

В прошлом году туда пожаловали близкая к президенту Порошенко народный депутат от БПП Нина Южанина и вице-премьер Владимир Кистион. “Это демонстрация рукопожатности”, - уверена депутат Войцицкая.

На форум Николая Злочевского (в центре) в Монако в 2017 году приехала не только его дочь Карина (первая справа), но и вице-премьер Владимир Кистион (второй слева) и депутат от БПП Нина Южанина (первая слева), и экс-президент Польши Александр Квасьневский (второй справа) / Фото: Energy Security For the Future

Правда, когда о рукопожатности узнали в Украине, разра­зился скандал. И поэтому в нынешнем году на форум отечественные должностные лица уже не ездили. Зато там выступил президент Латвии Раймондс Вейонис.

Но не форумом единым: в январе 2017‑го, за день до инаугурации Дональда Трампа, Burisma подписала соглашение о сотрудничестве с Atlantic Council - влиятельным американским неправительственным аналитическим центром.

Осенью 2017‑го этот центр и Burisma провели совместную конференцию в Вашингтоне, посвященную вопросам инвестирования.

Джон Хербст, бывший посол США в Украине и руководитель Евразийского центра в Atlantic Council, объяснил НВ, что Burisma - это один из многих спонсоров деятельности Евразийского центра по украинскому направлению.

“Мы не раскрываем публично договоренности с нашими донорами”, - сказал экс-дипломат, но уточнил: в конце года центр публикует годовой отчет с перечислением доноров и порядка их финансовой поддержки.

По информации газеты The Guardian, речь может идти о суммах от $100 тыс. до $249 тыс.

Злочевский использует те же инструменты для отбеливания репутации, что и другие олигархи, объясняет консультант по коммуникациям Ярина Ключковская. “Если примелькаться в тусовке, рано или поздно тебя примут за своего”, - объясняет она. Мол, репутация - это как старомодный фотоальбом: если в нем много красивых свежих фотографий, старые снимки рано или поздно потеряются.

Дал газу

На родине Burisma, включающая в себя 12 компаний, продолжает бурно развиваться, став одним из крупнейших частных добытчиков газа. У нее имеется 20 лицензий на добычу углеводородов, и с начала года группа добыла почти 800 млн куб. м газа, рассказывает Геннадий Коболь, директор ExPro Consulting. А по итогам 2018‑го этот показатель подберется к отметке в 1 млрд куб. м, что при нынешних ценах на газ равнозначно заработку в 10 млрд грн, говорит эксперт.

А ведь Burisma добывает еще и конденсат с нефтью.

Сам Злочевский все еще не рискует появляться в Украине. Но он удивительным образом все это время присутствовал и продолжает присутствовать в столице.

В центре Киева уже после Евромайдана открылся люксовый магазин мужской обуви. Там продают уникальные товары - из кожи аллигатора, страуса, угря и благородного оленя. Называется бутик многозначительно - Zlocci. И ряд опрошенных НВ людей уверены: элитная торговая точка связана со Злочевским.

Магазин Zlocci появился в центре Киева уже после Евромайдана / Фото: Наталия Кравчук / НВ

На сайте бутика указано, что их обувь “позволит подчеркнуть Вам стиль и статусность в самом высоком обществе”. Похоже на программу действий самого Злочевского, который “обувается” в связи с известными мировыми персонами.

Ни сам Злочевский, ни его дочь не ответили на просьбы НВ прокомментировать изложенную в этой статье информацию.

Авторы: Кристина Бердинских, Иван Верстюк

Статья опубликована в свежем номере журнала Новое Время - №45-46 от 6 декабря 2018 года