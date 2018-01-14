Чиновник МИД Украины поставил Россию в один ряд с Сирией и Сомали

Госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц поставил Россию, Сомали и Сирию в один ряд небезопасных для украинцев стран.

Об этом он написал в Twitter. Чиновник напомнил, что ведомство не рекомендует гражданам посещать указанные страны, так как там украинские консулы ограничены в возможности помочь украинцам.

Заявление Зайца было реакцией на освобождение украинского врача в Ливии, похищенного боевиками несколько дней назад.

Ранее в СБУ предупредили, что украинцы, которые едут на заработки в Россию, могут явно или вслепую быть использованы российскими спецслужбами для подготовки провокаций против Украины.