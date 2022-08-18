Анализ последних 3000 лет. Историк с помощью фактов указывает, кто действительно может претендовать на Крым и при чем здесь Украина 18 августа, 13:40 Эксклюзив НВ Чей Крым на самом деле: из всех существующих ныне народов, крымские татары владели Крымом дольше всего. Крымскотатарская государственность на территории Крыма существовала более 300 лет, утверждает историк Сергей Громенко. На фото — историческая столица Крымского ханства — город Бахчисарай. (Фото:Alamy via Reuters)

Историк Сергей Громенко пересказывает главные кремлевские мифы о «русском» Крыме, и с помощью фактов легко их опровергает

Главным дипломатическим и пропагандистским оружием современной России остается псевдоистория, которую российские историки и Кремль активно насаждают как в своей стране, так и за ее пределами. Ключевую и трагическую роль эта псевдоистория, а скорее мифология, сыграла в отношении Крыма, чью оккупацию Россия все восемь лет пытается оправдать возвращением. «исконно русских земель Крыма в Россию». Российская мифология Крыма тем более популярна, что ее основы можно встретить и в советских учебниках по истории, на которых выросла значительная часть взрослого населения постсоветских стран.

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О том, что являются фактами, а что выдумками о Крыме, НВ рассказал Сергей Громенко, крымский историк, кандидат исторических наук, много лет специализирующийся на истории полуострова.

Миф № 1. Крым — «исконно русская земля». В основу этого мифа положены результаты последних переписей населения Крыма, как украинского, проведенного в 2001 году, так и нелегитимного российского, состоявшегося уже после оккупации полуострова, где около 60% местного населения считают себя русскими. Из этих данных делается вывод, что Крым — русская «этническая» территория, на этом основывается и известное российское высокомерие, дескать, любой референдум можем провести, если нужно. И это же, кстати, один из самых мощных нарративов, которые россияне продвигают на Западе: «Вы признали Косово, населенное преимущественно албанцами, признайте и Крым, потому что он населен в основном русскими».

Правда заключается в том, что даже на начало ХХ века русские в Крыму составляли меньшинство, весь конец XVIII — начало XIX века русских в Крыму почти не было. Главным языком общения людей, вне зависимости от их этнической принадлежности, был крымскотатарский язык. Русский язык был языком крымской военной администрации, а русская аристократия того периода могла и вообще не знать русского языка, общаясь между собой на французском, польском или даже английском языках.

Русские начали реально приезжать в Крым в 60-е годы XIX века, когда началась массовая принудительная миграция крымских татар в Турцию и только в течение Первой мировой войны русских в Крыму стало немного больше, и все равно они не составляли абсолютного большинства. Абсолютное большинство русских в Крыму — это результат депортации крымских татар советской властью в 1944 году. Так что, весь этот миф построен на оправдании депортации, и для его развенчания стоит посмотреть даже советские переписи населения. Можно и более ранние, если мы откроем первую и последнюю перепись в Российской империи 1897 года, то увидим, что русских в Крыму нет как большинства. Их преобладание — результат российских и советских преступлений против крымских татар.

Миф № 2 «Крым всегда принадлежал России». В необрезанном варианте он звучит так: Крым всегда принадлежал России, а в 60-х годах ХХ века его отдали Украине. Что там 60 лет украинской истории полуострова против веков власти над Крымом России?

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