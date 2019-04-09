Чей электорат самый образованный. 10 выводов о первом туре выборов от украинских социологов Сегодня, 09:16 3639 Сюжет Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vasily Fedosenko В гендерном разрезе выбор украинцев почти совпал: и женщины, и мужчины голосовали почти одинаково REUTERS/Vasily Fedosenko

Автор Инна Семенова

Результаты Национального экзитпола-2019 после первого тура выборов президента в Украине оказались столь точны, что социологов стали называть истинными победителями нынешней кампании.

Опрос на выходе из участков 31 марта провел консорциум из трех наиболее влиятельных социологических центров страны: в него вошли Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. Социологи опросили более 19 тыс. человек на 400 участках по всей Украине.



В понедельник, 8 апреля, фонд Демократические инициативы (отвечает за финансовый и медийный менеджмент проекта) обнародовал детальные данные экзитпола об особенностях голосования отдельных социально-демографических групп избирателей.

В отличие от статистики ЦИК, эти данные дают представление не только об уровне поддержки кандидатов по регионам, но и о портрете их избирателей. По ним также можно судить об избирательных предпочтениях разных групп украинцев – в зависимости от возраста, образования, размера населенного пункта и т.д.

НВ приводит наиболее интересные факты об итогах первого тура выборов президента, которые Украина узнала благодаря Национальному экзитполу-2019.

1. Зеленского поддержали более половины самых молодых избирателей

Среди избирателей в возрастной группе 18-29 лет, пришедших на участки, Владимира Зеленского в первом туре поддержали почти 57% респондентов, свидетельствуют данные Национального экзитпола. Действующий президент Петр Порошенко набрал в этой группе значительно меньше – около 14%, Юлия Тимошенко - 7%, Анатолий Гриценко - 5%.

Лидер партии Слуга народа стал фаворитом и возрастной группы 40-49 лет

С огромным отрывом Зеленский лидирует и среди чуть более старших украинцев, принявших участие в голосовании 31 марта. В кругу избирателей 30-39 лет лидер студии Квартал 95 набрал около 45%, тогда как Порошенко - 17%, Тимошенко - 10%, Гриценко - 5%, Бойко - 4,6%.

Лидер партии Слуга народа стал фаворитом и возрастной группы 40-49 лет, хотя голоса избирателей в ней распределились более равномерно: 35,7% у Зеленского, 18,5% - у Порошенко, 12% - у Тимошенко.

2. Тимошенко – фаворит старшего поколения

Владимир Зеленский в этой возрастной группе занял лишь четвертое место

Среди избирателей старше 60 лет наибольшую поддержку получила Юлия Тимошенко – за нее отдали свои голоса 19,4% респондентов, принявших участие в Национальном экзитполе. Схожие показатели у Петра Порошенко (18,2%) и Юрия Бойко (17%).

В то же время Владимир Зеленский в этой возрастной группе занял лишь четвертое место (12,5%), за ним следуют Игорь Смешко (9,5%), Анатолий Гриценко (8%), Олег Ляшко (6%), Александр Вилкул (5%).

Среди украинцев 50-59 лет Зеленский вырвался в лидеры, однако незначительно: в этой возрастной группе он получил почти 22% голосов, тогда как Порошенко - 19%, а Тимошенко - 18%.

3. Почти половина избирателей сделали выбор без оглядки на кампанию

Любопытные данные социологи обнародовали относительно того, как и когда украинцы, участвовавшие в голосовании 31 марта, определились со своим выбором.

Так, почти половина избирателей (47%) выбрали своего фаворита независимо от событий и характера избирательной кампании, потому что "всегда были сторонниками этого кандидата".

4. Самые преданные избиратели – у Порошенко и Тимошенко

Около 63% избирателей Петра Порошенко и 60% поклонников Юлии Тимошенко, пришедших на избирательные участки в первом туре, определились со своим выбором задолго до дня голосования – просто потому что считают себя их постоянными сторонниками.

Это рекордные показатели среди 10 основных кандидатов – участников первого тура.

Исходя из таких же соображений проголосовали чуть менее половины избирателей Юрия Бойко (47,6%), Олега Ляшко (47,4%), Анатолия Гриценко (45,4%), Руслана Кошулинского (44,7%).

Среди избирателей Зеленского таких "долгосрочных" сторонников меньше – около 39%.

5. Каждый второй избиратель Смешко сделал выбор в последние недели перед 31 марта

Игорь Смешко, неожиданно занявший шестое место в первом туре выборов (6% голосов поддержки, по данным ЦИК), стал лидером среди топ-десятки кандидатов по тому, какой процент поддержки ему удалось привлечь за последние недели перед голосованием.

Около 45% сторонников Смешко решили проголосовать за него довольно поздно

Так, пятая часть избирателей Смешко (19,7%) решила голосовать за него менее чем за месяц до выборов. Еще почти 13% предпочли сделать выбор в пользу экс-главы СБУ в последнюю неделю перед первым туром. 8,3% тех, кто отдал свой голос за Смешко, сделали такой выбор в день накануне голосования, а еще 3,7% - прямо на избирательном участке.

Таким образом, в общей сложности около 45% сторонников Смешко решили проголосовать за него довольно поздно – менее чем за четыре недели до выборов.

6. Самый возрастной электорат – у Юрия Бойко

Глава партии За життя Юрий Бойко, который в первом туре стал лидером в Донецкой и Луганской областях, может "похвастаться" самым возрастным электоратом среди десятки фаворитов голосования 31 марта.

Возраст 73% избирателей Бойко, отдавших в этот день за него свои голоса, превышает 50 лет. Причем более половины его сторонников – старше 60.

Избиратели, чей возраст превышает 50 лет, также составляют ядро электората Тимошенко (их более 65%), Ляшко (65%) и Смешко (64%).

7. Самые образованные избиратели – у Смешко, Порошенко и Кошулинского

Если составлять портреты избирателей ключевых кандидатов в президенты по уровню образования, то наибольшие доли людей с высшим либо незаконченным высшим образованием социологи зафиксировали в электорате трех кандидатов.

Меньше всего избирателей, имеющих высшее либо незаконченное высшее образование, среди избирателей Олега Ляшко

Это экс-глава СБУ Игорь Смешко (полное либо незаконченное высшее образование имеют почти 54% его сторонников), действующий президент Петр Порошенко (52,4%) и единый кандидат от националистических сил Руслан Кошулинский (49,5%).

Меньше всего избирателей, имеющих диплом о высшем образовании (либо незаконченное высшее), среди избирателей Олега Ляшко – всего 17%. А вот у фаворита первого тура Владимира Зеленского также довольно много образованных избирателей – около 46%.

8. Опора Зеленского – центр и юг Украины

Около 69% украинцев, отдавших в первом туре свои голоса за Владимира Зеленского, представляют центральный либо южный регионы Украины.

В то же время запад и центр страны является опорой сразу нескольких кандидатов: Петра Порошенко (77% избирателей президента – жители этих областей); Юлии Тимошенко (77% ее электората представляет западные либо центральные области), Анатолия Гриценко (88%), Игоря Смешко (74%) и Олега Ляшко (73%).

Избиратели юга и востока составляют большинство в электоратах Юрия Бойко (74%) и Александра Вилкула (81%).

Напомним, социологи проводили Национальный экзитпол в разрезе четырех регионов:

Западный (Закарпатская, Волынская, Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области);

Центральный (Житомирская, Винницкая, Кировоградская, Черкасская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Киевская области и город Киев);

Южный (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области);

Восточный (Харьковская область, Донецкая и Луганская области - подконтрольные украинской власти территории).

9. Зеленский победил и в городах, и в селах

В зависимости от размера населенных пунктов социологи разбили респондентов, принявших участие в Национальном экзитполе 31 марта, на семь категорий: от жителей сел до населения областных центров.

Порошенко показал свой наилучший результат в областных центрах, где его поддержали почти 21% избирателей

Интересно, что Владимир Зеленский стал фаворитом голосования во всех этих семи категориях. Наиболее впечатляющего результата он добился в городах с населением от 100 тыс. жителей (здесь за него проголосовали 39% избирателей), а первое место с самым низким результатом Зеленский получил в селах (27%).

Петр Порошенко показал свой наилучший результат в областных центрах (где его поддержали почти 21% избирателей), хотя и здесь Зеленский обошел президента на 10% (31,5%).

А вот Юлия Тимошенко и Олег Ляшко добились самых высоких для себя цифр поддержки в селах, где за экс-премьера проголосовали почти 19% избирателей, а за Ляшко – 9%. Это превосходит средние показатели по стране для обоих кандидатов.

10. Выбор украинских женщин и мужчин практически совпал

Если говорить о приоритетах выбора мужчин и женщин в первом туре голосования, то социологи констатируют лишь небольшие различия.

Фаворита гонки Владимира Зеленского примерно одинаково поддержали и мужчины (за него отдали голоса 30,6% избирателей мужского пола), и женщины (30,9%).

Петра Порошенко поддержали чуть больше мужчин (19% против 17% женщин), как и Анатолия Гриценко (9% мужчин и 6% женщин).

За Юлию Тимошенко, наоборот, чуть более активно проголосовали женщины (15% женщин и 13% мужчин).

Для остальных кандидатов различия крайне незначительны: за Бойко проголосовали 9% мужчин и 10% женщин, за Смешко - соответственно 6% и 7%, за Ляшко - 4% и 5%, за Вилкула - 3,5% и 4%.