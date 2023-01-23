Имеют российские паспорта. Четверо нардепов от ОПЗЖ досрочно будут лишены мандатов — СМИ

23 января, 14:40
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По данным СМИ, четырех нардепов от ОПЗЖ досрочно лишат мандатов (Фото:NV)

По данным СМИ, четырех нардепов от ОПЗЖ досрочно лишат мандатов (Фото:NV)

Нескольких нардепов от бывшей ОПЗЖ досрочно лишат мандатов из-за наличия российских паспортов, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в парламенте.

Речь идет о:

  • Александре Пономареве;
  • Наталье Королевской;
  • Юрие Солоде;
  • Олеге Волошине.
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По словам источника, в ближайшее время ожидают новый указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении украинского гражданства нескольких нардепов Верховной Рады от бывшей фракции ОПЗЖ.

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"На основании наличия у них российских паспортов", - сказал он.

Источник добавил, что дальше – по плану голосования в парламенте за досрочное прекращение их полномочий, как это уже было в январе.

В пятницу, 13 января, Верховная Рада проголосовала за лишение депутатских мандатов нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Андрея Деркача.

https://www.youtube.com/watch?v=FVSgL0CoyVU
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Верховная Рада Паспорт Российский паспорт

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